Wrexham se cruzará con Chelsea en la Copa FA por puesto en cuartos de final

LONDRES (AP) — Wrexham recibirá al ocho veces campeón Chelsea por una plaza en los cuartos de final de la Copa FA el próximo mes.

Ryan Reynolds, copropietario de Wrexham, posa para fotos previo al partido contra Millwall en la segunda división de Inglaterra, el 7 de febrero de 2026. (Cody Froggatt/PA vía AP)
Propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Elhenney, Wrexham también puja por otro ascenso esta temporada que lo llevaría a la Liga Premier.

Wrexham, que será local ante Chelsea, alcanzó los octavos de final del torneo de copa por primera vez en 29 años al vencer a Ipswich.

Arsenal viajará para enfrentar al Mansfield de la tercera división, en la quinta ronda programada para el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Los Gunners intentan completar una temporada de cuatro títulos.

Los Gunners se medirán al Manchester City en la final de la Copa de la Liga el próximo mes, lideran la Liga Premier y se clasificaron a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones con un pleno de ocho victorias en la fase de liga.

Mansfield ganó el sábado a domicilio 2-1 ante Burnley para avanzar a la quinta ronda por primera vez desde 1975.

Manchester City, que perdió las finales de las últimas dos ediciones y busca disputar una cuarta final consecutiva de la Copa FA, se enfrentará a Newcastle en St James' Park en uno de dos cruces entre equipos de la Premier.

Liverpool irá a Molineux para jugar contra Wolverhampton Wanderers.

Leeds fue emparejado para recibir a Norwich, el antiguo club de su entrenador Daniel Farke.

Fulham se enfrentará a Southampton en Craven Cottage, y Brentford se cruzará con West Ham tras vencer 1-0 a Macclesfield el lunes.

Equipo de la National League North, Macclesfield no pudo dar otra gran sorpresa después de eliminar al vigente campeón Crystal Palace.

El ganador del partido aplazado de la cuarta ronda de Port Vale en casa contra Bristol City el 3 de marzo se enfrentará a Sunderland.

Sorteo de la quinta ronda de la Copa FA

7-8 de marzo

Fulham vs. Southampton

Port Vale o Bristol City vs. Sunderland

Newcastle vs. Manchester City

Leeds United vs. Norwich City

Mansfield Town vs. Arsenal

Wolverhampton vs. Liverpool

Wrexham vs. Chelsea

West Ham vs. Brentford

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

