Wrexham jugará contra Liverpool en el Yankee Stadium como parte de gira de verano

Wrexham lleva tres ascensos consecutivos, algo sin precedentes, y está compitiendo en el Championship, la segunda categoría, por primera vez desde la década de 1980.

Su escalada en la pirámide del fútbol inglés, documentada en la serie de televisión “Welcome to Wrexham”, ganadora de un Emmy, comenzó en 2022 con el ascenso desde la quinta división no profesional.

Wrexham se encuentra actualmente en el sexto puesto del Championship, con 11 partidos por disputar en la temporada. Los dos primeros clasificados aseguran el ascenso automático a la Premier y los equipos que terminen del tercero al sexto se clasificarán para los playoffs de final de temporada por el único cupo adicional de ascenso.

La gira de tres partidos de Wrexham, anunciada el miércoles, comienza el 25 de julio contra Leeds en el Raymond James Stadium de Tampa. El partido contra Liverpool será el 29 de julio. Luego el equipo se enfrenta a Sunderland el 2 de agosto en el Subaru Park, cerca de Filadelfia.

