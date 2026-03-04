americateve

Wrexham jugará contra Liverpool en el Yankee Stadium como parte de gira de verano

NUEVA YORK (AP) — Wrexham jugará contra Liverpool en un partido amistoso en el Yankee Stadium como parte de su gira a Estados Unidos este verano, y para entonces el club galés sabrá si ha llegado a la Liga Premier.

ARCHIVO - La nieve cubre las butacas del Yankee Stadium previo a un juego de fútbol americano universitario, el 27 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)
ARCHIVO - La nieve cubre las butacas del Yankee Stadium previo a un juego de fútbol americano universitario, el 27 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)

Wrexham lleva tres ascensos consecutivos, algo sin precedentes, y está compitiendo en el Championship, la segunda categoría, por primera vez desde la década de 1980.

Su escalada en la pirámide del fútbol inglés, documentada en la serie de televisión “Welcome to Wrexham”, ganadora de un Emmy, comenzó en 2022 con el ascenso desde la quinta división no profesional.

Wrexham se encuentra actualmente en el sexto puesto del Championship, con 11 partidos por disputar en la temporada. Los dos primeros clasificados aseguran el ascenso automático a la Premier y los equipos que terminen del tercero al sexto se clasificarán para los playoffs de final de temporada por el único cupo adicional de ascenso.

La gira de tres partidos de Wrexham, anunciada el miércoles, comienza el 25 de julio contra Leeds en el Raymond James Stadium de Tampa. El partido contra Liverpool será el 29 de julio. Luego el equipo se enfrenta a Sunderland el 2 de agosto en el Subaru Park, cerca de Filadelfia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

