World TeamTennis planea espectadores en su torneo

La liga anunció un incremento de la bolsa total a 5 millones este año, 1,5 millones más que la campaña del 2019.

Todos los torneos de tenis auspiciados por la ATP, la WTA y la Federación Internacional están suspendidos debido al brote. Eso incluye al Abierto de Francia, que suponía arrancase el domingo pero fue aplazado hasta septiembre y Wimbledon, que fue cancelado por primera vez en 75 años.

Pero WTT no está afiliada con esos circuitos — sus partidos no confieren puntos de la ATP o la WTA — y no necesita adherirse a sus decisiones sobre cuándo puede competirse de nuevo.

Debido a la pandemia, World TeamTennis va a reunir sus nueve equipos en un mismo lugar — The Greenbriar en White Sulphur Springs, Virginia Occidental — en lugar de realizar partidos en todo Estados Unidos,.

Y a diferencia de los torneos pequeños de exhibición que se han celebrado en diversas partes del mundo sin espectadores, WTT planea vender boletos en la internet para una quinta parte de un estadio al aire libre de 2.500 personas.

Habrá una cancha techada para caso de que sea necesario.

Entre los jugadores que la WTT dice participarán está Kenin, que ganó el Abierto de Australia en enero, antes de la suspensión del tenis en marzo debido al coronavirus; y Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en el 2017 y finalista del Abierto de Francia al año siguiente.