World Curling da marcha atrás luego del drama olímpico y reduce la vigilancia arbitral

La canadiense Emma Miskew se prepara para lanzar la piedra durante un partido de todos contra todos de curling femenino contra China en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el lunes 16 de febrero de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

World Curling intensificó la vigilancia de los partidos y, un día después, dio marcha atrás, al señalar que los árbitros se replegarían y estarían disponibles a pedido, pero no de forma predeterminada.

La medida se produjo tras una reunión rápida entre las federaciones nacionales de curling y World Curling el domingo, en la que los jugadores manifestaron su descontento con el aumento de la supervisión. Los atletas querían menos vigilancia, no más.

¿Por qué los curlers olímpicos, que practican un deporte en el que unos pocos centímetros pueden marcar la diferencia entre una piedra ganadora y una perdedora, optarían por mandar lejos a los árbitros? La respuesta puede estar relacionada con el espíritu tradicional del juego, al que algunos atletas se aferran incluso mientras el deporte gana popularidad —y se profesionaliza—.

“Creo que hay mucho orgullo en intentar ser un deporte que, por así decirlo, se arbitra un poco a sí mismo”, comentó Nolan Thiessen, director ejecutivo de Curling Canada, cuyos equipos han estado en el centro del revuelo de los últimos días. “Creo que fue simplemente que todos respiraron hondo y dijeron: OK, terminemos estos Juegos Olímpicos de la manera en que sabemos que debe jugarse nuestro deporte”.

World Curling replantea el arbitraje La saga comenzó el viernes, cuando el sueco Oskar Eriksson acusó al canadiense Marc Kennedy de infringir las reglas al tocar la piedra otra vez después de haberla soltado inicialmente sobre la pista de hielo. El estallido de Kennedy, cargado de insultos, atrajo una amplia atención, al igual que el propio deporte, que suele pasar desapercibido fuera de los Juegos Olímpicos.

World Curling decidió que necesitaba redoblar la vigilancia de los partidos, aunque ya se encontraba a mitad de la competencia de todos contra todos masculina y femenina en los Juegos Olímpicos.

A partir de entonces, indicó la federación, dos árbitros saldrían de detrás de la mesa junto a la pista y observarían de cerca la “línea hog” —el punto en el que los jugadores deben soltar la piedra de granito sobre la pista de hielo—. De ese modo, podrían comprobar con mayor precisión si había dobles toques ilegales.

En apenas un día, los oficiales sancionaron dos infracciones por doble toque, cometidas por Rachel Homan, de Canadá, y Bobby Lammie, de Gran Bretaña, y retiraron sus piedras del juego.

Es raro que se retiren piedras de la competencia con tanta frecuencia.

Para la tarde del domingo, jugadores y entrenadores estaban hartos, y World Curling cambió su política tras la reunión.

“Cuando los jugadores empezaron a quejarse, los pone en una posición difícil porque quieren hacer su trabajo y escuchar a los jugadores que creen que hay un problema”, explicó Emma Miskew, de Canadá. “Estoy contenta con cómo fue la conversación y con la decisión a la que se llegó”.

Los curlers olímpicos dicen que el doble toque no es para tanto Varios curlers olímpicos señalaron que el doble toque no necesariamente revelaba un deseo malicioso de hacer trampa, y que penalizar un roce rápido y accidental del granito podría ser excesivo.

“Si cometes una infracción en la línea hog, no es hacer trampa”, afirmó Homan el lunes.

Miskew añadió que era raro escuchar esa acusación, al menos en el curling femenino, mientras que Alina Paetz, de Suiza, coincidió con Homan en que se trata de una infracción menor.

“Si lo haces, no está permitido, pero creo que lo exageraron un poco, así que se convirtió en algo más grande de lo que realmente es”, sostuvo Paetz. “Son los Juegos Olímpicos, hay emoción. No creo que sea realmente para tanto”.

FUENTE: AP