World Athletics: "Inaceptable" que Grand Slam en bancarrota planea futuro sin pagar deudas

Sydney McLaughlin-Levrone tras su victoria en la final de los 400 metros en el Mundial de atletismo, el 18 de septiembre de 2025, en Tokio. (AP Foto/Hiro Komae) AP

World Athletics emitió un comunicado el lunes apoyando la posición tomada la semana pasada por un grupo de agentes que representa a la mayoría de los corredores de élite. Ese grupo, la Asociación de Managers de Atletismo, manifestó que no estaba de acuerdo con lo que consideraba la idea de la liga de usar 400.000 dólares para el reclutamiento de atletas para 2026 hasta que se pague a las 300 personas y empresas a las que actualmente se les debe.

La declaración de bancarrota más reciente de Grand Slam Track indicó que debía más de 40 millones en pasivos.

"Es inconcebible que se hagan esfuerzos para que Grand Slam Track reinicie en 2026 sin la liquidación de las obligaciones financieras pendientes con atletas, proveedores y prestadores de servicios", afirmó World Athletics. "Es fundamental que los atletas que compitieron de buena fe y los proveedores y prestadores de servicios sean tratados de manera justa y se les pague".

El presidente y CEO de GST, Steve Gera, no ha respondido a los correos electrónicos enviados por The Associated Press solicitando comentarios.

Aunque Grand Slam Track operaba fuera del ámbito de World Athletics, la federación apoyó los eventos de la liga otorgando puntos de ránking mundial a los atletas por sus resultados en las tres competencias. La federación dijo que solo consideraría "licenciar o apoyar" a GST una vez que sus deudas sean pagadas.

Entre los atletas a los que se les debe dinero, según los documentos de bancarrota de Grand Slam Track, se encuentran tres campeones olímpicas: Sydney McLaughlin-Levrone (268.750 dólares), Gabby Thomas (185.625 dólares) y la dominicana Marileidy Paulino (173.125 dólares).

El fundador de la liga, el medallista de oro olímpico Michael Johnson, también tiene más de 2 millones pendientes de un préstamo que hizo a la liga antes de su tercer y, en última instancia, evento final en Filadelfia la primavera pasada. La próxima audiencia en el caso de bancarrota está programada para el miércoles. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP