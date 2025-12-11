Wolverhampton, ¿el peor equipo en la historia de la Liga Premier?

Vitor Pereira, técnico de Wolverhampton, durante el partido contra Manchester United en la Liga Premier, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Rumbo a la 16ta fecha, los Wolves aún no han ganado. Hundidos en el fondo de la clasificación, el descenso a la segunda división y la misión de Rob Edwards, el técnico que acaba de ser contratado, parece ser un caso de limitar los daños.

Con apenas dos puntos en 15 partidos hasta ahora, la expectativa es que los Wolves cierren la temporada con cinco puntos. Quedarían menos de la mitad del total más bajo en la historia de la Premier, los 11 de Derby County en la campaña 2007-08.

"Tenemos que intentar mejorar. Tenemos que intentar encontrar esa confianza", dijo Edwards.

La derrota en casa 4-1 ante el Manchester United el lunes provocó que los aficionados protestasen contra los propietarios chinos del club, Fosun.

Algunos aficionados boicotearon los primeros 15 minutos del partido y protestaron fuera del estadio, con los Wolves sufriendo su octava derrota consecutiva en la liga.

La última victoria en la liga fue en abril contra un Leicester en camino al descenso. Eso fue al final de una racha de seis victorias consecutivas que ayudó a los Wolves a conseguir la permanencia la temporada pasada, pero todo ha salido mal desde entonces. El técnico Vitor Pereira despedido en noviembre y Edwards no ha podido cambiar las cosas.

Sin embargo, los Wolves aún están lejos de la racha más larga de derrotas en la historia de la Premier. Sunderland perdió 20 partidos consecutivos, abarcando dos campañas.

Una racha de 15 derrotas consecutivas en la campaña 2002-03 fue la más amplia en una sola temporada y Sunderland arrancó perdiendo otros cinco partidos cuando regresó a la máxima categoría en 2005.

Los Wolves parecen estar pagando el precio por una fuga de talento en los últimos años, con las ventas de varias figuras.

Pedro Neto se fue a Chelsea el año pasado. Eso fue seguido por las ventas de Rayan Ait-Nouri al Manchester City y Matheus Cunha al Manchester United en la última ventana de transferencias. Matheus Nunes (City), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) y Ruben Neves (Al-Hilal) han sido otras salidas de alto perfil que debilitaron a un equipo que logró acabar séptimo en las temporadas de 2019 y 2020.

Aunque el récord del Derby se ha mantenido vigente, los problemas de los Wolves apuntan a una tendencia reciente en la máxima categoría de Inglaterra.

Southampton descendió el año pasado con el segundo peor total de puntos, 12.

Los Wolves están actualmente a 13 puntos de la salvación con una diferencia de goles de -25, pero el defensor Emmanuel Agbadou insistió que "no vamos a rendirnos".

"Vamos a intentar darlo todo para al menos terminar bien nuestra temporada", dijo.

Partidos clave

Sunderland recibe a Newcastle en un derbi del noreste el domingo y el viaje del City alCrystal Palace será una prueba para el equipo de Pep Guardiola tras la victoria del miércoles en el Real Madrid en la Liga de Campeones. El Palace venció al City en la final de la FA Cup de la temporada pasada.

Liverpool recibe al Brighton el sábado. El campeón defensor está tratando de encarrilar su temporada después de una racha de dos victorias en sus últimos 10 partidos de liga.

Jugadores a seguir

Ya sea que Mohamed Salah esté en el campo, en el banquillo o en las gradas, la atención se centrará en el delantero egipcio cuando Liverpool juegue contra Brighton en Anfield.

Fue excluido de la convocatoria para el partido de la Champions contra el Inter de Milán el martes, y el técnico Arne Slot indicó que no sabía si Salah volvería a jugar para el club. Salah viajará a la Copa Africana de Naciones la próxima semana.

Fuera de acción

Declan Rice se perdió el partido de Arsenal en la Champions contra Brujas debido a una enfermedad. William Saliba aún no ha regresado después de una lesión no especificada y Leandro Trossard tampoco jugó ante Brujas debido a lo que se describió como un golpe. Jurrien Timber es duda.

El Palace está sin el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz, quien necesita ser operado por una lesión en la rodilla.

Fuera del campo

Los aficionados de Liverpool mostraron su apoyo a Slot en Milán tras el conflicto con Salah. De vuelta en Anfield, será revelador cómo reacciona la afición local el sábado.

Salah dijo la semana pasada que se despediría de los aficionados antes de dirigirse a la Copa Africana. El tiempo dirá si es una despedida final antes de dejar el club, con equipos en Arabia Saudí supuestamente interesados por adquirirle en la ventana de enero.

