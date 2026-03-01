americateve

Wolfsburg sigue en zona de descenso de la Bundesliga tras perder 4-0 ante Stuttgart

BERLIN (AP) — Jamie Leweling anotó dos veces y Stuttgart goleó el domingo a Wolfsburg 4-0 para impulsar sus posibilidades de clasificarse a la Liga de Campeones, mientras dejaba a los visitantes en la zona de descenso de la Bundesliga.

Jamie Leweling del Stuttgart, a la derecha, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el VfB Stuttgart y el VfL Wolfsburg en Stuttgart, Alemania, el domingo 1 de marzo de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP)
Deniz Undav inició la fiesta de Stuttgart en el 21 y Leweling puso el 2-0 nueve minutos después tras otra jugada colectiva bien elaborada, antes de conseguir su segundo con un disparo desviado en el 42.

Stuttgart bajó el ritmo en la segunda mitad. El suplente Nikolas Nartey completó la cuenta en el tiempo añadido con otro disparo desviado que se coló junto al poste lejano.

Stuttgart consolidó el cuarto puesto, el último que da acceso a la Liga de Campeones, con 10 jornadas por disputarse. Leipzig estaba cinco puntos por detrás de Stuttgart antes de su partido en Hamburger SV más tarde el domingo. Bayer Leverkusen estaba seis puntos por detrás de Stuttgart antes de visitar Hamburgo para su partido aplazado de la 17.ª jornada el miércoles.

Wolfsburg cayó al penúltimo lugar tras su quinta derrota en una racha de siete partidos sin ganar. El entrenador del equipo respaldado por Volkswagen, Daniel Bauer, es el segundo esta temporada después de asumir el cargo —inicialmente de manera interina— tras el despido de Paul Simonis en noviembre.

Los aficionados de Wolfsburg que viajaron llevaron una pancarta gigante que decía “lucha por el descenso”, como si necesitaran informar a los jugadores de su situación.

Eintracht Frankfurt recibe a Freiburg más tarde el domingo.

Bayern Munich es el gran favorito para volver a ganar la liga tras su victoria 3-2 sobre su rival más cercano, Borussia Dortmund, en el Der Klassiker el sábado. El gigante bávaro tiene 11 puntos de ventaja y solo ha dejado escapar puntos en cuatro partidos de 24 hasta ahora esta temporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

