Wizards vencen a Pacers 112-105 y cortan racha de 3 derrotas

WASHINGTON (AP) — Bub Carrington y Anthony Gill anotaron 13 puntos cada uno y ayudaron a impulsar una decisiva racha en el cuarto periodo por los Wizards de Washington, quienes resistieron apenas para derrotar el jueves 112-105 a los Pacers de Indiana.

Anthony Gill, de los Wizards de Washington, dispara frente a Jay Huff, de los Pacers de Indiana, en el encuentro del jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Nick Wass)
Anthony Gill, de los Wizards de Washington, dispara frente a Jay Huff, de los Pacers de Indiana, en el encuentro del jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Nick Wass)

Kadary Richmond y Jaden Hardy también sumaron 13 puntos cada uno por Washington, que cortó una racha de tres derrotas en un día en que anunció que Trae Young aún está, como mínimo, a una semana de su debut con el equipo.

Bilal Coulibaly y Tristan Vukcevic anotaron 12 puntos cada uno en el primero de una serie de dos partidos consecutivos contra el mismo rival.

Jarace Walker anotó 19 puntos y capturó 13 rebotes por los Pacers, que cayeron a 2-3 durante una gira de seis partidos como visitantes —la más larga de la temporada— que abarcó el receso del Juego de Estrellas.

Taelon Peter agregó 16 puntos pero Indiana quedó un partido por detrás de Washington en el fondo de la clasificación de la Conferencia Este. Jay Huff y Ben Sheppard anotaron 15 cada uno.

Los bases de los Pacers Kam Jones (dolor en la espalda) y Aaron Nesmith (esguince de tobillo) se retiraron antes del descanso.

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

