Wizards logran su mayor puntuación de la temporada en triunfo 138-117 sobre Raptors

WASHINGTON (AP) — Keyshawn George anotó 23 puntos acertando nueve de 13 tiros, y los Wizards de Washington, que ocupan el último lugar, vencieron 138-117 a los Raptors de Toronto, que atraviesan dificultades, el viernes por la noche.

Kyshawn George (18), de los Wizards de Washington, se alza para disparar frente a Scottie Barnes (4), de los Raptors de Toronto, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 25 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
CJ McCollum y Bilal Coulibaly añadieron cada uno 21 unidades para ayudar a los Wizards a lograr su actuación con mayor puntuación de la temporada. Los Raptors tenían la cuarta mejor calificación defensiva de la NBA al llegar al viernes.

Washington detuvo una racha de cuatro derrotas en casa, pero aún tiene el peor récord de la liga (6-23). Los Wizards lanzaron un 59.3% (54 de 91) como equipo, superaron a los Raptors en rebotes 46-33 y fueron superiores a los visitantes 36-17 en el último cuarto.

Brandon Ingram anotó 29 tantos e Immanuel Quickley añadió 25 para Toronto, que ha perdido nueve de 13.

Sandro Mamukelashvili tuvo 13 puntos y 11 rebotes para los Raptors, que jugaron sin los titulares RJ Barrett (esguince de rodilla) y Jakob Poetl (distensión en la espalda).

Toronto redujo un déficit de 11 puntos al medio tiempo a dos al final del tercer cuarto antes de sucumbir al ataque tardío de Washington.

Justin Champagnie y Bub Carrington encestaron triples consecutivos para ampliar la ventaja de los Wizards a diez puntos con 10:08 por jugar. Más tarde, McCollum y Carrington anotaron triples alrededor de una bandeja en carrera de George en una racha que la extendió a 120-104.

La volcada de Coulibaly en transición con 3:50 restantes hizo que el juego se convirtiera en una ventaja de 20 puntos por primera vez.

FUENTE: AP

