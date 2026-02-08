americateve

Wizards esperan que Anthony Davis regrese esta temporada

WASHINGTON (AP) — El gerente general de los Wizards de Washington, Will Dawkins, dijo el domingo que espera que Anthony Davis regrese a la cancha esta temporada, pero que el cronograma se aclarará durante el receso por el Juego de Estrellas.

Las declaraciones de Dawkins se produjeron un día después de que The Athletic informara que los Wizards probablemente dejarían fuera por el resto de la campaña al alero, diez veces All-Star, citando a una fuente de la liga que no nombraron.

Washington adquirió a Davis —quien ha estado recuperándose de un esguince en el dedo de su mano no dominante desde el 8 de enero— antes de la fecha límite de traspasos del jueves como la pieza central de un acuerdo de ocho jugadores con Dallas. Su cronograma inicial de regreso esperado era de seis semanas.

“El plan para AD en este momento es regresar a Dallas y terminar su rehabilitación”, dijo Dawkins. “Durante el receso del Juego de Estrellas tiene otra cita con un médico. Y esa es una cita importante para nosotros para ver cómo va su progreso”.

Los Wizards (14-37) llegaron al juego del domingo contra Miami en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, pero con un plantel potencialmente mucho más competitivo de cara a la próxima temporada.

Washington también adquirió al cuatro veces All-Star Trae Young de Atlanta en enero. Y a pesar de ambos acuerdos, retuvieron la mayor parte de un núcleo joven que incluye al alero de segundo año Alex Sarr y al base novato Tre Johnson.

Young ha estado fuera con un esguince en la rodilla y también será reevaluado durante el receso, dijo Dawkins.

“Todavía está trabajando en la cancha”, dijo Dawkins. “Comenzó a hacer uno contra 0, comenzó a hacer un poco más de acciones de dos contra dos. ... Está avanzando en una dirección positiva.”

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

