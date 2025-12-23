americateve

Wisconsin: Mujer que cuando era niña casi mata a otra niña debe volver a hospital psiquiátrico

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Una mujer de Wisconsin que cuando era niña casi mata a puñaladas a otra niña diciendo que era para satisfacer a un personaje ficticio debe volver al hospital psiquiátrico después de que escapó de su hogar grupal, dictaminó un juez.

El juez del Condado Waukesha K. Scott Wagner concedió una solicitud del Departamento de Servicios de Salud del estado para revocar los privilegios de libertad de Morgan Geyser, de 23 años. Geyser le dijo al juez a través de su abogado, Tony Cotton, la semana pasada que no resistiría la revocación. Wagner luego aprobó la solicitud durante una breve audiencia.

Cotton no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Geyser y su amiga Anissa Weier atrajeron a su compañera de clase, Payton Leutner, a un parque en Waukesha en 2014. Geyser apuñaló a Leutner 19 veces mientras Weier la animaba. Un ciclista que pasaba descubrió a Leutner, quien apenas sobrevivió. Las tres niñas tenían 12 años en ese momento.

Geyser y Weier luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner con la esperanza de impresionar a "Slender Man" para que las convirtiera en sus sirvientes y no lastimara a sus familias. Ambas fueron finalmente internadas en el Instituto de Salud Mental de Winnebago: Geyser por 40 años y Weier por 25.

Weier obtuvo la liberación condicional en 2021. Wagner concedió a Geyser la liberación condicional este pasado septiembre a pesar de las advertencias del Departamento de Servicios de Salud del estado de que no se podía confiar en ella.

Geyser fue colocada en un hogar grupal en Madison. Las autoridades dicen que el 22 de noviembre se quitó su monitor GPS y huyó del estado con un acompañante de 43 años. La policía arrestó a ambos al día siguiente en una parada de camiones fuera de Chicago, a unos 274 kilómetros (unas 170 millas) al sur de Madison.

El acompañante de Geyser le dijo a WKOW-TV que ambos se hicieron amigos en la iglesia y se habían estado viendo diariamente durante el último mes. Geyser decidió escapar porque tenía miedo de que el hogar grupal ya no les permitiera verse, declaró el acompañante.

"Slender Man" fue creado en línea por Eric Knudsen en 2009 como una figura misteriosa que aparece en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un popular villano apareciendo en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

