Wirtz comienza a cumplir con las expectativas en Liverpool

Jacob Ramsey de Newcastle y Florian Wirtz de Liverpool pugnan por el balón en el partido de la Liga Premier, el sábado 31 de enero de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super) AP

Una racha de seis goles en 10 partidos ha disipado el temor de que el volante alemán no podía con la intensidad de la Liga Premier. También puso de relieve las altas expectativas que pesan sobre los jugadores en la máxima categoría de Inglaterra y la demanda de éxito inmediato.

La atención se centró en Wirtz desde el momento en que se completó su fichaje procedente del Bayer Leverkusen el verano pasado por un monto que podría ascender a 156 millones de dólares. También el Manchester City estuvo entre los pretendientes de uno de los jugadores de mayor proyección en Europa.

Pero eligió a Liverpool, el campeón de la Premier League, parte de un espectacular gasto de 500 millones de dólares por parte del club de Merseyside al remozar su ataque con las incorporaciones de Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike.

Liverpool empezó la campaña como favorito para revalidar el título, pero las cosas no han salido según lo planeado para el técnico Arne Slot.

De cara al partido del domingo contra el City, Liverpool marcha octavo en la clasificación y a 14 puntos detrás del líder Arsenal. La defensa del título se desmoronó mucho antes de Navidad por culpa de una racha de seis derrotas en siete partidos.

Wirtz no fue la causa principal de esa aciaga racha, pero se notó su falta de impacto al no marcar en sus primeros 21 partidos con su nuevo club.

En octubre, Jamie Carragher, comentarista de Sky Sports e ícono de Liverpool, expresó sus propias preocupaciones.

"Hablamos de cuánto tiempo se les da a los jugadores extranjeros (para adaptarse) cuando llegan a la liga", afirmó. “Pero si soy totalmente honesto, en mi experiencia con los jugadores que han llegado al club cuando yo era jugador, si pienso en los grandes fichajes extranjeros... pensaré en Sammy Hyypia, Mo Salah, Sadio Mané, Luis Suárez, Didi Hamman... al llegar, todos empezaron con buen pie. La historia no me dice que los fichajes extranjeros que llegan a Inglaterra necesiten un año”.

Aunque Carragher estaba convencido de que no estaba descartando a Wirtz tres meses después de la temporada, sus comentarios reflejaron el difícil comienzo del delantero de 22 años en Anfield y lo decepcionante que habían sido sus actuaciones en un equipo de Liverpool desesperado por elaboración de juego.

Un factor atenuante fue la cantidad de cambios en la alineación de Liverpool con tantos jugadores nuevos y la inestabilidad que eso causó. Tampoco se sabe cuál fue el impacto en Wirtz de dejar su país de origen a una edad tan joven y comenzar una nueva vida en el extranjero, un factor a menudo subestimado cuando se trata de transferencias internacionales.

Sin embargo, Carragher parece haber sido reivindicado en su afirmación de que los jugadores extranjeros no deberían necesitar un año para adaptarse.

El primer gol de Wirtz con Liverpool llegó a finales de diciembre y no ha parado. Además de sus seis goles, ha aportado dos asistencias en un período en el que ha sido el conductor del ataque de Liverpool.

Su creciente impacto quedó reflejado en la victoria 4-1 contra Newcastle la semana pasada cuando se abrió paso dentro del área para definir con clase.

"Está mejorando todo el tiempo", dijo Carragher esta semana, añadiendo que veía paralelismos con Kevin De Bruyne, el ex del City. “La Premier perdió aKevin De Bruyne. Hemos ganado a Florian Wirtz. Olviden los equipos para los que juegan. Estamos hablando de jugadores especiales que llegan a nuestra liga”.

La próxima prueba para Wirtz será contra el City en Anfield el domingo. Su forma probablemente ha llegado demasiado tarde para salvar la defensa del título de Liverpool, pero ha proporcionado un vistazo de lo que podría venir más allá de esta temporada.

Partidos clave

La visita del Man City a Anfield podría ser crucial para las esperanzas de Pep Guardiola de superar al líder Arsenal en la carrera por el título. Anfield ha sido territorio hostil para el City, con apenas victoria en las últimas 23 visitas. Con seis puntos de desventaja respecto a Arsenal, el City necesita evitar que la brecha se amplíe. Arsenal recibirá a Sunderland.

El Manchester United recibe a Tottenham el sábado en busca de una cuarta victoria consecutiva desde que Michael Carrick asumió como técnico.

Jugadores a seguir

Wirtz y Ekitike están dando muestras de ser una peligrosa dupla. Mientras tanto, Erling Haaland pasa por una inusual sequía goleadora con el City: apenas dos tantos en sus últimos 12 partidos. El noruego nunca ha marcado para el City en Anfield.

Fuera de acción

El City podría estar sin el volante Bernardo Silva, quien arrastra un problema de espalda. Bukayo Saka causó baja de última hora en el partido de Arsenal contra Leeds la semana pasada después de sufrir una lesión en el calentamiento.

Fuera del campo

Los partidos de la Premier del 6 al 12 de febrero estarán dedicados a "Con Orgullo" como parte del mes de la historia LGBTQ+. La liga dice que quiere celebrar a la comunidad LGBTQ+ en el fútbol y su trabajo para hacer el juego más inclusivo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP