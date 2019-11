Williamson prevé volver a Pelicans antes de media temporada

Cuando el alero de 1,98 metros de estatura y 130 kilogramos de peso se sometió a una cirugía para reparar un desgarre en el menisco lateral derecho el 21 de octubre, el equipo anunció que anticipaba una recuperación de seis a ocho semanas.

Los Pelicans, que reciben al campeón Toronto la noche del viernes, han perdido seis de sus primeros siete juegos esta campaña. Pero Williamson dijo que no está preocupado por la presión de apresurarse a volver y ayudar a su equipo a salir del bache.

“Ni siquiera es una conversación que deba tener con ellos. Es una temporada larga. No es como la universidad o en un torneo de 30 partidos. Son 82 juegos, así que realmente no debo apresurarme”, comentó Williamson. “Cuando sientan que estoy listo para ser el de siempre, me dejarán jugar. Así de simple”.

Cuando se le presionó sobre el tipo de actividades físicas que es capaz de hacer en estos momentos, Williamson sonrió y dijo: “Solo rehabilitación. ¿Sabes a lo que me refiero?”

Williamson dijo que no puede recordar el momento preciso en que ocurrió la lesión. Señaló que sintió dolor después de un juego de pretemporada en San Antonio y se enteró de que estaba lastimado después de reunirse con el personal médico.

Y sobre el lento inicio de Nueva Orleans, Williamson dijo: “No creo que sea momento de entrar en pánico. Van apenas seis juegos. Es una larga temporada”.