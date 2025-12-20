Williamson iguala su mejor marca de la temporada con 29 y Pelicans vencen 128-109 a Pacers

Compartir en:









El alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson (1), realiza una clavada ante los Pacers de Indiana durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el sábado 20 de diciembre de 2025. (AP Photo/Matthew Hinton) AP

Williamson, quien no jugó durante el cuarto cuarto y la prórroga de la victoria de los Pelicans 133-128 sobre Houston el jueves, anotó 18 puntos en la primera mitad mientras los Pelicans se adelantaban 64-49. Williamson encestó nueve de 14 tiros desde la duela y 11 de 13 tiros libres, además de capturar siete rebotes.

Saddiq Bey anotó 18 puntos, Trey Murphy III y Derik Queen sumaron 17 cada uno y Jordan Poole 16 para New Orleans. Queen también consiguió diez rebotes. Los suplentes de New Orleans aportaron un máximo de temporada de 66 puntos.

Pascal Siakam anotó 22 puntos para liderar a los Pacers. Johnny Furphy tuvo 18 y T.J. McConnell 16 mientras Indiana perdió su cuarto partido consecutivo.

Los Pelicans anotaron 44 puntos en el primer cuarto, su mejor inicio de temporada. Lo lograron gracias a un 61% de acierto en tiros (17 de 28) y 11 asistencias. Kings 116-105 el ocho de diciembre, y Carlisle se encuentra con 999 victorias en 24 temporadas.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP