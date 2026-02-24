americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Williamson anota 26 puntos en el regreso de Murray y Pelicans vencen a Warriors 113-109

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Zion Williamson anotó 26 puntos, Dejounte Murray sumó 13 en su primer partido en casi 13 meses, y los Pelicans de Nueva Orleáns se impusieron el martes 113-109 a unos Warriors de Golden State diezmados por las lesiones.

Saddiq Bey, de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja un triple junto a Quinten Post, de los Warriors de Golden State, en el partido dle martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton)
Saddiq Bey, de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja un triple junto a Quinten Post, de los Warriors de Golden State, en el partido dle martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Saddiq Bey anotó 18 puntos, incluido un tiro al tablero en reversa que hizo girar contra el cristal mientras recibía una falta para darle a Nueva Orleáns una ventaja de 107-101 con 1:47 minutos por jugar. El exescolta de los Warriors Jordan Poole añadió 12 puntos a la causa de los Pelicans, que lograron su segunda victoria consecutiva y consiguieron su cuarto triunfo en seis partidos.

De’Anthony Melton anotó 28 unidades, su mayor cifra de la campaña, por Golden State, pero falló un tiro libre con 1:23 minutos por jugar y su equipo abajo por apenas cuatro puntos.

Moses Moody anotó 24 tantos por los Warriors, que han perdido tres de cuatro duelos al saltar a la cancha sin varios jugadores clave.

Los Warriors jugaron sin Stephen Curry (rodilla derecha), Kristaps Porzingis (enfermedad) y el dominicano Al Horford (dedo del pie izquierdo). Kerr comentó que Curry, quien se ha perdido ocho partidos consecutivos, no hizo el viaje a Nueva Orleáns. Solo nueve jugadores de los Warriors vieron acción en el partido.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter