Williamson anota 26 puntos en el regreso de Murray y Pelicans vencen a Warriors 113-109

Compartir en:









Saddiq Bey, de los Pelicans de Nueva Orleáns, festeja un triple junto a Quinten Post, de los Warriors de Golden State, en el partido dle martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Saddiq Bey anotó 18 puntos, incluido un tiro al tablero en reversa que hizo girar contra el cristal mientras recibía una falta para darle a Nueva Orleáns una ventaja de 107-101 con 1:47 minutos por jugar. El exescolta de los Warriors Jordan Poole añadió 12 puntos a la causa de los Pelicans, que lograron su segunda victoria consecutiva y consiguieron su cuarto triunfo en seis partidos.

De’Anthony Melton anotó 28 unidades, su mayor cifra de la campaña, por Golden State, pero falló un tiro libre con 1:23 minutos por jugar y su equipo abajo por apenas cuatro puntos.

Moses Moody anotó 24 tantos por los Warriors, que han perdido tres de cuatro duelos al saltar a la cancha sin varios jugadores clave.

Los Warriors jugaron sin Stephen Curry (rodilla derecha), Kristaps Porzingis (enfermedad) y el dominicano Al Horford (dedo del pie izquierdo). Kerr comentó que Curry, quien se ha perdido ocho partidos consecutivos, no hizo el viaje a Nueva Orleáns. Solo nueve jugadores de los Warriors vieron acción en el partido.

_____

FUENTE: AP