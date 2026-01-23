americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Williams se perderá el inicio de las pruebas de pretemporada de F1 por 'retrasos' en su nuevo coche

GROVE, Inglaterra (AP) — Williams se perderá las primeras pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 la próxima semana en Barcelona tras informar de "retrasos" en la preparación de su coche para la temporada.

ARCHIVO - El piloto español de Williams Carlos Sainz celebra el tercer lugar conseguido en el Gran Premio de F1 de Azerbayán, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Baku, Azerbayán. (AP Foto/Darko Bandic, File)
ARCHIVO - El piloto español de Williams Carlos Sainz celebra el tercer lugar conseguido en el Gran Premio de F1 de Azerbayán, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Baku, Azerbayán. (AP Foto/Darko Bandic, File) AP

Williams dijo el viernes que todavía tiene "mucho que esperar" a pesar del contratiempo antes de la prueba de cinco días de la próxima semana. Es la primera vez que los monoplazas con especificaciones de 2026 estarán en la pista durante más que breves filmaciones y pruebas de fiabilidad.

"El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en la prueba de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa del FW48, ya que seguimos esforzándonos por obtener el máximo rendimiento del coche", dijo el equipo.

Se ha planificado un programa de pruebas virtuales para la próxima semana, ya que Williams ahora apunta a la primera de dos pruebas en Bahréin el próximo mes. La prueba de Barcelona se llevará a cabo en privado con un enfoque en la fiabilidad, permitiendo a los equipos correr en cualquiera de tres de los cinco días.

"Esperamos con ansias estar en la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros fanáticos por su continuo apoyo; hay mucho que esperar juntos en 2026", agregó Williams.

Es un revés para Williams, que mejoró a lo largo de 2025, con dos podios para el español Carlos Sainz, Jr.

Williams fue uno de los equipos más abiertos sobre la planificación detallada para 2026 lo antes posible, apostando a que un cambio importante en las regulaciones podría sacudir el campo y permitirle avanzar. Antes de que comenzara la temporada 2025, el piloto Alex Albon dijo que ya estaba probando ideas para 2026 en el simulador del equipo.

La decisión de retirarse de la primera prueba recuerda un punto bajo anterior para Williams, que se perdió los primeros días de pruebas en 2019 cuando su coche no estaba listo. Eso terminó siendo una de las peores temporadas del equipo con solo un punto anotado en todo el año.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter