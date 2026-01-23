Williams se perderá el inicio de las pruebas de pretemporada de F1 por 'retrasos' en su nuevo coche

Compartir en:









ARCHIVO - El piloto español de Williams Carlos Sainz celebra el tercer lugar conseguido en el Gran Premio de F1 de Azerbayán, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Baku, Azerbayán. (AP Foto/Darko Bandic, File) AP

Williams dijo el viernes que todavía tiene "mucho que esperar" a pesar del contratiempo antes de la prueba de cinco días de la próxima semana. Es la primera vez que los monoplazas con especificaciones de 2026 estarán en la pista durante más que breves filmaciones y pruebas de fiabilidad.

"El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en la prueba de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa del FW48, ya que seguimos esforzándonos por obtener el máximo rendimiento del coche", dijo el equipo.

Se ha planificado un programa de pruebas virtuales para la próxima semana, ya que Williams ahora apunta a la primera de dos pruebas en Bahréin el próximo mes. La prueba de Barcelona se llevará a cabo en privado con un enfoque en la fiabilidad, permitiendo a los equipos correr en cualquiera de tres de los cinco días.

"Esperamos con ansias estar en la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros fanáticos por su continuo apoyo; hay mucho que esperar juntos en 2026", agregó Williams.

Es un revés para Williams, que mejoró a lo largo de 2025, con dos podios para el español Carlos Sainz, Jr.

Williams fue uno de los equipos más abiertos sobre la planificación detallada para 2026 lo antes posible, apostando a que un cambio importante en las regulaciones podría sacudir el campo y permitirle avanzar. Antes de que comenzara la temporada 2025, el piloto Alex Albon dijo que ya estaba probando ideas para 2026 en el simulador del equipo.

La decisión de retirarse de la primera prueba recuerda un punto bajo anterior para Williams, que se perdió los primeros días de pruebas en 2019 cuando su coche no estaba listo. Eso terminó siendo una de las peores temporadas del equipo con solo un punto anotado en todo el año.