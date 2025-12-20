Williams conecta con Moore para conseguir triunfo en tiempo extra para Bears 22-16 ante Packers

Compartir en:









El receptor abierto de los Bears de Chicago, DJ Moore, atrapa un pase de touchdown ante la marca de Keisean Nixon, de los Packers de Green Bay, durante el tiempo extra de un juego de fútbol americano de la NFL el sábado 20 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Photo/Nam Huh) AP

Los Bears (11-4) ampliaron su ventaja en la NFC Norte a uno 1/2 juegos sobre los Packers (9-5-1) con dos partidos por jugar y se vengaron de una derrota en Lambeau Field dos semanas antes. Fue la sexta victoria de Chicago esta temporada después de ir perdiendo en los últimos dos minutos y la más increíble: Green Bay tenía una probabilidad de victoria del 99%.

Chicago se acercó a su primer viaje a la postemporada desde 2020 con una rara victoria en la rivalidad más antigua de la NFL. Contando los playoffs, los Bears tienen un récord de 7-30 contra Green Bay desde 2008. Asegurarían un lugar en los playoffs si el viejo enemigo Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers vencen a los Detroit Lions el domingo.

Williams completó 19 de 34 pases para 250 yardas y dos touchdowns. Los Bears ganaron su sexto partido consecutivo en casa desde una derrota en el inicio de temporada contra Minnesota.

Love lideró dos series de gol de campo y completó ocho de 13 pases para 77 yardas antes de lesionarse.

Willis completó nueve de 11 para 121 yardas y un touchdown. Romeo Doubs tuvo 84 yardas y una recepción de touchdown.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP