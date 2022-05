El programa el Hormiguero rompe record de audiencia con el actor cubano William Levy

"Logramos salir como refugiados políticos de Cuba y emprender una vida llena de oportunidades y perseguir el sueño que tenía y luchar", dijo el actor, hijo de un ex prisionero político.

Para Levy, "en Cuba vives muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, que te quiten el regalo que Dios te da que es la libertad".

Embed

"Es un poco difícil vivir en un lugar donde sabes que te puedes esforzar y dar todo lo mejor de ti y no avanzar, no tener un futuro. Es un poco difícil", consideró Levy.

A una pregunta del presentador sobre si pasaba hambre en la Isla, dijo que pasó "15 años haciendo dieta obligado".

Embed

Sobre cómo gestiona la popularidad, "la tensión tan loca a su alrededor", confesó que no sabe cómo llevarla.

"Yo me siento muy agradecido con el público de España y del mundo. Me siento muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir cosas que no pensaba vivir. Llegar a un país como España y recibir ese cariño del público es el mejor premio que un artista puede tener", afirmó.

Según el propio elenco televisivo, anoche se convirtieron en el programa más visto de la televisión con 2.510.000 telespectadores. Lo atribuyó a Levy y a todos los televidentes que los acompañaron.

Fuente: diariodecuba.com