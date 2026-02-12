americateve

William Contreras y los Cerveceros pactan por 9,4 millones por 1 año antes de arbitraje

MILWAUKEE (AP) — El receptor venezolano William Contreras acordó el jueves un contrato de un año por 9,4 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, justo antes del inicio programado de una audiencia de arbitraje en Scottsdale, Arizona.

ARCHIVO - El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, corre hacia la primera base durante la segunda entrada en el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago en Milwaukee, el sábado 4 de octubre de 2025. (AP Photo/Kayla Wolf, Archivo)
El acuerdo incluye una opción del equipo por 14,5 millones de dólares para 2027 que se convierte en una opción mutua si Contreras termina cuarto o mejor en la votación de este año para el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional.

El acuerdo quedó 175.000 dólares por encima del punto medio entre los 9,9 millones que Contreras había solicitado y los 8,55 millones ofrecidos por el equipo cuando intercambiaron los salarios propuestos el mes pasado.

Este es el segundo año consecutivo en el que el dos veces All-Star llega a un acuerdo poco antes de una posible audiencia de arbitraje. Contreras pactó el año pasado un acuerdo por 6,1 millones de dólares que incluía una opción de 12 millones para 2026 con una compensación de rescisión de 100.000 dólares. Los Cerveceros, campeones defensores de la División Central de la Liga Nacional por tercera vez consecutiva, rechazaron esa opción del club para 2026.

Contreras, de 28 años, bateó para .260 con un porcentaje de embasarse de .355, 17 jonrones y 76 carreras impulsadas en 150 juegos el año pasado, mientras lidiaba con una fractura en el dedo medio izquierdo durante la mayor parte de la temporada. Había terminado quinto en la votación al MVP de la Liga Nacional en 2024 y fue undécimo en la votación en 2024, su primer año con Milwaukee.

Su desempeño en 2025 representó una baja en su producción después de que ganó el Bate de Plata en cada uno de sus dos primeros años con los Cerveceros.

Contreras bateó para .281 con un porcentaje de embasarse de .365, 23 jonrones y 92 carreras impulsadas en 2024. Conectó para .289 con un porcentaje de embasarse de .367, 17 jonrones y 78 carreras impulsadas en 141 juegos en 2023.

Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024, así como en 2022 con los Bravos de Atlanta.

Contreras será agente libre después de la Serie Mundial de 2027.

Los Cerveceros adquirieron a Contreras junto con el relevista Joel Payamps en diciembre de 2022 como parte de un canje entre tres equipos con los Bravos de Atlanta y los Atléticos. En el acuerdo, los Cerveceros solo cedieron al jardinero dominicano Esteury Ruiz.

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

