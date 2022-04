Will Smith expulsado de los Oscar por 10 años

“Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia. La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia. “Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión. "Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo mayor de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos involucrados e impactados".