La policía de Los Ángeles estaba preparada para arrestar a Will Smith, dice el productor de los Oscars

El comunicado original emitido por la policía de Los Ángeles explicaba que las autoridades estaban al tanto del incidente pero que no seguían adelante con las acciones legales debido al deseo de Rock de no presentar ningún cargo contra el actor. Sin embargo, el departamento de policía dejó la puerta abierta al afirmar: «Si la parte implicada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación.» Aunque la policía no detuvo a Smith esa noche, es posible que la policía de Los Ángeles acuse al actor de un delito menor debido a la naturaleza pública del crimen. Sin embargo, esto probablemente no supondría más que un tirón de orejas para Smith.