Wiggins termina con 28 puntos encestando 9 de 10 tiros de campo y el Heat vence a Grizzlies

Compartir en:









El alero del Heat de Miami Pelle Larsson avanza con el balón frente al base de los Grizzlies de Memphis Ty Jerome el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Tyler Herro terminó con 14 unidades, Bam Adebayo sumó 13, mientras que Kasparas Jakucionis y Jaime Jacquez Jr. anotaron 12 cada uno para el Heat. Kel’el Ware, de Miami, aportó 11 puntos y 15 rebotes.

Powell se sobrepuso a una actuación de 2 de 7 en la línea de tiros libres al encestar 10 de 16 tiros de campo, incluyendo 3 de 8 en triples.

Wiggins alcanzó los 15.000 puntos en su carrera con una bandeja al inicio del tercer cuarto.

Con el partido ya decidido en los minutos finales y 1:19 por jugarse en el cuarto periodo, Scotty Pippen Jr., de Memphis, se lanzó contra Myron Gardner, de Miami, y lo empujó cerca de la primera fila. Ambos cayeron al piso y forcejearon brevemente antes de que los separaran y fueran expulsados.

Pese a cometer 18 pérdidas, el Heat terminó con 36 asistencias.

GG Jackson anotó 28 tantos, su máximo de la temporada; Jaylen Wells agregó 25, Pippen tuvo 18 y Ty Jerome terminó con 17 para los Grizzlies, que han perdido 11 de 14.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP