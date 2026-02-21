americateve

Wiggins termina con 28 puntos encestando 9 de 10 tiros de campo y el Heat vence a Grizzlies

MIAMI (AP) — Andrew Wiggins anotó 28 puntos atinando 9 de 10 tiros de campo, Norman Powell terminó con 25 y el Heat de Miami venció el sábado 136-120 a los Grizzlies de Memphis.

El alero del Heat de Miami Pelle Larsson avanza con el balón frente al base de los Grizzlies de Memphis Ty Jerome el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
Tyler Herro terminó con 14 unidades, Bam Adebayo sumó 13, mientras que Kasparas Jakucionis y Jaime Jacquez Jr. anotaron 12 cada uno para el Heat. Kel’el Ware, de Miami, aportó 11 puntos y 15 rebotes.

Powell se sobrepuso a una actuación de 2 de 7 en la línea de tiros libres al encestar 10 de 16 tiros de campo, incluyendo 3 de 8 en triples.

Wiggins alcanzó los 15.000 puntos en su carrera con una bandeja al inicio del tercer cuarto.

Con el partido ya decidido en los minutos finales y 1:19 por jugarse en el cuarto periodo, Scotty Pippen Jr., de Memphis, se lanzó contra Myron Gardner, de Miami, y lo empujó cerca de la primera fila. Ambos cayeron al piso y forcejearon brevemente antes de que los separaran y fueran expulsados.

Pese a cometer 18 pérdidas, el Heat terminó con 36 asistencias.

GG Jackson anotó 28 tantos, su máximo de la temporada; Jaylen Wells agregó 25, Pippen tuvo 18 y Ty Jerome terminó con 17 para los Grizzlies, que han perdido 11 de 14.

