americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

WhatsApp dice que Rusia ha intentado bloquear por completo la app de mensajería

Rusia ha intentado bloquear por completo WhatsApp en el país, según la empresa, en la última medida de un esfuerzo continuado de Moscú para reforzar su control de internet.

Un portavoz de WhatsApp indicó a última hora del miércoles que la iniciativa del Kremlin tenía como objetivo “llevar a los usuarios a una aplicación de vigilancia de propiedad estatal", en referencia a MAX, la app de mensajería respaldada por el Estado ruso que, según sus críticos, funciona como una herramienta de vigilancia.

“Intentar aislar a más de 100 millones de personas de una comunicación privada y segura es un retroceso y solo puede conducir a una menor seguridad para la gente en Rusia”, afirmó el vocero de WhatsApp. “Seguimos haciendo todo lo que podemos para mantener a la gente conectada”.

El gobierno ruso ya ha bloqueado el acceso a grandes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y ha endurecido otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Meta Platforms, propietaria de WhatsApp, debe cumplir la ley rusa para que se levante el bloqueo, reportó la agencia estatal de noticias Tass.

A principios de semana, el organismo ruso de control de las comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que introducirá nuevas restricciones a la aplicación de mensajería Telegram tras acusarla de negarse a acatar la ley. La medida desató las críticas generalizadas de blogueros militares, quienes advirtieron que Telegram era ampliamente utilizada por los soldados rusos que combaten en Ucrania y que las restricciones podrían obstaculizar las comunicaciones militares.

Pese al anuncio, Telegram ha estado funcionando con relativa normalidad en el país. Algunos expertos apuntan que es un objetivo más difícil en comparación con WhatsApp. Algunos expertos rusos sostuvieron que bloquear WhatsApp liberaría recursos tecnológicos y permitiría a las autoridades centrarse por completo en Telegram, su objetivo prioritario.

Antes de la prohibición del miércoles, las autoridades ya habían restringido antes el acceso a WhatsApp.

Bajo el mandato del presidente Vladímir Putin, las autoridades han emprendido esfuerzos deliberados y desde múltiples frentes para someter internet a un mayor control. Se adoptaron leyes restrictivas y se vetaron webs y plataformas que no cumplen, y se han centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Las autoridades rusas han ralentizado YouTube y han incrementado metódicamente las restricciones contra plataformas populares de mensajería, bloqueando Signal y Viber y prohibiendo las llamadas por internet en WhatsApp y Telegram. En diciembre, impusieron restricciones al servicio de videollamadas FaceTime de Apple.

Aunque todavía se puede evitar algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también se bloquean de forma rutinaria.

Al mismo tiempo, las autoridades promovieron de forma activa la app de mensajería “nacional” MAX, que, según los críticos, podría utilizarse para labores de vigilancia. La plataforma, presentada por desarrolladores y autoridades como una solución integral para mensajería, servicios gubernamentales online, pagos y más, declara abiertamente que compartirá los datos de los usuarios con las autoridades cuando se lo soliciten. Los expertos también señalan que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter