Weston McKennie renueva con Juventus hasta 2030

TURÍN, Italia (AP) — El mediocampista estadounidense Weston McKennie extendió el lunes su contrato con la Juventus, de modo que pueda completa una década con el club de Turín.

Weston McKennie (izquierda) de la Juventus tras marcar un gol ante Parma en la liga italiana, el domingo 1 de febrero de 2026, en Parma. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)
El nuevo acuerdo vence en 2030, 10 años después de que McKennie fichó con la Vecchia Signora.

La Juventus anunció la extensión, tres meses antes de que McKennie dispute una Copa Mundial en casa. También incluye, según se informó, un aumento salarial de 2,5 millones de euros (3 millones de dólares) a 4 millones de euros (4,7 millones de dólares) por temporada, de acuerdo con la Gazzetta dello Sport.

McKennie, de 27 años, suma 26 goles y ha aportado 26 asistencias en 220 partidos con la Juventus. También se ha convertido en uno de los favoritos de Luciano Spalletti, el nuevo técnico bianconeri que valora la versatilidad de McKennie, incluso utilizándolo recientemente como delantero.

McKennie ha marcado ocho goles desde que Spalletti fue contratado en octubre, más que cualquier otro jugador de la plantilla.

