Weston gana su 1er oro olímpico en skeleton, tras descalificación de Heraskevych

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Matt Weston no siempre gana. Pero a veces así parece.

El británico Matt Weston (izquierda) festeja tras conquistar el oro en el skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 13 de febrero de 2026 en Cortina dAmpezzo, Italia (AP Foto/Aijaz Rahi)
Y en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, el británico de 28 años no dejó lugar a dudas: es el mejor competidor de skeleton del mundo.

Al culminar una racha de cuatro años marcada por un final notable tras otro, Weston ganó la medalla de oro del skeleton en una gélida noche de viernes en Cortina d'Ampezzo. Completó cuatro descensos en dos días en 3 minutos, 43,33 segundos, registró un tiempo récord de pista en cada una de esas mangas y construyó una ventaja casi irremontable de cara al último recorrido, que se convirtió en una vuelta de la victoria.

Rompió a llorar cuando todo terminó y luego abrazó a uno de sus entrenadores —el letón Martins Dukurs, campeón olímpico de 2014. Durante mucho tiempo se consideró a Dukurs el mejor del mundo; ese título ahora le pertenece a Weston.

“Espero que cada vez que me coloco en la parte alta de la línea de salida, voy allí por una razón y solo una. Y es ganar”, manifestó Weston.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de la prueba antes de que comenzara por su insistencia en usar un casco que rendía homenaje a más de 20 entrenadores y deportistas de su país que murieron tras la invasión lanzada por Rusia hace cuatro años.

De haber competido, Heraskevych podría haber sido candidato a medalla. Pero vencer a Weston habría sido una tarea extremadamente difícil.

Alemania se llevó la plata y el bronce. Axel Jungk y Christopher Grotheer son ahora dobles medallistas olímpicos.

Jungk, medallista de plata en 2022, volvió a ser segundo con 3:44,21; Grotheer, campeón hace cuatro años, fue tercero con 3:44,40.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

