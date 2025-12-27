americateve

Westbrook supera a Magic Johnson en asistencias y los Kings vencen 113-107 a Mavericks

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook firmó 21 puntos y nueve asistencias para superar a Magic Johnson y colocarse en el séptimo lugar en la lista de asistencias de carrera de la NBA liderando la victoria del sábado 113-107 de los Kings de Sacramento ante los Mavericks de Dallas

El base de los Kings de Sacramento Russell Westbrook lanza el balón frente al alero de los Mavericks de Dallas Cooper Flagg el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/Scott Marshall)
Westbrook capturó cinco rebotes, y con sus nueve asistencias llegó a 10.149, ocho más que Johnson.

El jugador de 37 años también se acercó a nueve puntos de empatar a Dominique Wilkins en el puesto 19 de la lista de anotadores de la NBA mientras impulsaba a Sacramento a su tercera victoria en 13 juegos.

Dallas se acercó a 111-107 con nueve segundos restantes antes de que DeMar DeRozan encestara dos tiros libres para sellar el triunfo.

Keon Ellis encestó cinco triples y sumó 21 unidades, Maxime Raynaud añadió 19 tantos y Dennis Schroder anotó 10. El base novato Nique Clifford aportó ocho puntos y nueve rebotes desde el banquillo para ayudar a los Kings (8-23) a su cuarta victoria consecutiva sobre los Mavericks.

Cooper Flagg tuvo 23 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero también cometió cinco pérdidas de balón para Dallas (12-21). P.J. Washington anotó 17 puntos y logró cuatro bloqueos, y Klay Thompson sumó 14 puntos.

