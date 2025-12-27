Westbrook supera a Magic Johnson en asistencias y los Kings vencen 113-107 a Mavericks

Compartir en:









El base de los Kings de Sacramento Russell Westbrook lanza el balón frente al alero de los Mavericks de Dallas Cooper Flagg el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Westbrook capturó cinco rebotes, y con sus nueve asistencias llegó a 10.149, ocho más que Johnson.

El jugador de 37 años también se acercó a nueve puntos de empatar a Dominique Wilkins en el puesto 19 de la lista de anotadores de la NBA mientras impulsaba a Sacramento a su tercera victoria en 13 juegos.

Dallas se acercó a 111-107 con nueve segundos restantes antes de que DeMar DeRozan encestara dos tiros libres para sellar el triunfo.

Keon Ellis encestó cinco triples y sumó 21 unidades, Maxime Raynaud añadió 19 tantos y Dennis Schroder anotó 10. El base novato Nique Clifford aportó ocho puntos y nueve rebotes desde el banquillo para ayudar a los Kings (8-23) a su cuarta victoria consecutiva sobre los Mavericks.

Cooper Flagg tuvo 23 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero también cometió cinco pérdidas de balón para Dallas (12-21). P.J. Washington anotó 17 puntos y logró cuatro bloqueos, y Klay Thompson sumó 14 puntos.

