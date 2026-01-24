americateve

West Ham vence a Sunderland y logra dos victorias seguidas en su lucha por la permanencia

La apuesta de West Ham por escapar de la zona de descenso de la Liga Premier cobró impulso con la victoria el sábado 3-1 sobre Sunderland.

Mateus Fernandes del West Ham celebra con su compañero Jarrod Bowen tras anoar en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el sábado 24 de enero del 2026. ( Jordan Pettitt/PA via AP)
Fue la segunda victoria consecutiva para West Ham, que ya tenía tres goles de ventaja a los 43 minutos gracias a un cabezazo de Crysencio Summerville, un penal de Jarrod Bowen y un disparo de larga distancia de Mateus Fernandes.

Brian Brobbey anotó para Sunderland en la segunda mitad.

West Ham, que superó 2-1 al Tottenham el fin de semana pasado para su primera victoria en cualquier competición desde principios de noviembre, se mantiene en la zona de descenso, pero ahora está a solo dos puntos del Nottingham Forest, que visita a Brentford el domingo.

Entre los partidos del sábado, el segundo lugar Manchester City recibe a Wolverhampton con Erling Haaland comenzando entre los suplentes y Liverpool visita a Bournemouth.

___

FUENTE: AP

