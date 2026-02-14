West Ham sobrevive a un susto ante el Burton de 3ra división en la Copa FA

Compartir en:









Kain Adom (izquierda), del Burton Albion, y Soungoutou Magassa, del West Ham United, en acción durante el partido de fútbol de la cuarta ronda de la Copa FA inglesa entre el Burton Albion y el West Ham United en Burton upon Trent, Inglaterra, el sábado 14 de febrero de 2026. (Mike Egerton/PA vía AP) AP

Burton lucha contra el descenso en la tercera categoría del fútbol inglés, pero se midió de tú a tú con su rival de la máxima división y amenazó con protagonizar la última sorpresa de esta temporada en la competición, después de que el Macclesfield, de una categoría inferior, eliminara al vigente campeón Crystal Palace en la tercera ronda.

Pero el West Ham finalmente encontró la manera de abrirse paso en el duelo de la cuarta ronda en el Pirelli Stadium cuando el suplente Crysencio Summerville marcó en el minuto 95.

Hubo alivio generalizado en el West Ham, que esta temporada libra su propia batalla por evitar el descenso. Una tarjeta roja a Freddie Potts seis minutos después del gol de Summerville hizo que todavía hubiera algunos nervios antes de que sonara el pitido final.

James Robson

FUENTE: AP