americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

West Ham ficha al delantero Valentín Castellanos, 'objetivo clave' para el asediado técnico Nuno

LONDRES (AP) — West Ham fichó el lunes al delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos procedente de la Lazio, una adquisición que busca reforzar a un equipo sumido en la zona de descenso de la Liga Premier inglesa.

El delantero Valentín Castellanos de la Lazio durante el partido contra Hellas Verona en la Serie A de Italia, el 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)
El delantero Valentín Castellanos de la Lazio durante el partido contra Hellas Verona en la Serie A de Italia, el 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

En una posible señal de apoyo al técnico Nuno Espírito Santo, el comunicado destacó que Castellanos había sido “identificado como un objetivo clave” por el entrenador portugués.

“Los chicos me han recibido muy bien, el entrenador y todos”, dijo Castellanos en una una entrevista publicada en el sitio web del club de Londres.

Nuno asumió las riendas recién en septiembre y se había habido especulado sobre su continuidad tras la derrota el sábado por 3-0 ante el colista Wolverhampton, un rival que no había ganado previamente en la temporada.

El revés dejó a los Hammers en el puesto 18 en la tabla. West Ham enfrentará a Nottingham Forest el martes.

Castellanos firmó un contrato de cuatro años y medio con opción a un año más, dijo West Ham, sin mencionar el monto de la transferencia.

El argentino de 27 años ha marcado dos goles en 12 partidos para la Lazio esta temporada después de que una lesión de isquiotibial interrumpiera su campaña. Ha jugado dos veces con la selección de Argentina y también salió campeón de la MLS con el New York City FC. Llegó a la Lazio en 2023 y totalizó 22 goles en 98 partidos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter