Werder Bremen vence a Heidenheim y corta racha de 13 partidos sin ganar en Bundesliga

BERLÍN (AP) — Werder Bremen finalmente puso fin a su racha de 13 partidos sin ganar el sábado en la Bundesliga al vencer 2-0 al rival por el descenso Heidenheim en su duelo del fondo de la tabla.

Cameron Puertas Castro del Werder, a la izquierda, lucha por el balón contra Patrick Mainka del Heidenheim durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Werder Bremen y el 1. FC Heidenheim, en Bremen, Alemania, el sábado 28 de febrero de 2026. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)
Cameron Puertas Castro del Werder, a la izquierda, lucha por el balón contra Patrick Mainka del Heidenheim durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Werder Bremen y el 1. FC Heidenheim, en Bremen, Alemania, el sábado 28 de febrero de 2026. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)

Bremen desperdició una gran cantidad de ocasiones antes de que Jovan Milošević anotara a partir de un centro de Romano Schmid en el minuto 57, y un autogol de Hennes Behrens en el tiempo añadido confirmó la primera victoria de Bremen tras tres derrotas con el nuevo entrenador Daniel Thioune.

Fue suficiente para que Bremen superara a Wolfsburg y se colocara en el puesto de repechaje por el descenso. Wolfsburg, que no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos, visita a Stuttgart el domingo.

Heidenheim se mantuvo último, ahora a nueve puntos de la salvación después de que St. Pauli resistiera para imponerse 1-0 en la cancha del Hoffenheim, que venía en gran forma.

Mathias Pereira Lage marcó para St. Pauli antes del descanso, lo que sacó al club de Hamburgo de la zona de descenso tras su tercera victoria en cuatro partidos.

Kevin Diks convirtió un penal en el tiempo añadido para que Borussia Mönchengladbach venciera 1-0 a Union Berlin y pusiera fin a la racha de siete partidos sin ganar de los Potros.

Jarell Quansah anotó sobre el final para Bayer Leverkusen y rescató un empate 1-1 con Mainz, al neutralizar la volea de Sheraldo Becker en el segundo tiempo para Mainz.

El empate es un golpe para las aspiraciones del Leverkusen de alcanzar el cuarto puesto en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones. Leverkusen se mantuvo sexto, y tanto Stuttgart como Leipzig podrían alejarse aún más. Leipzig visita a Hamburger SV el domingo.

El líder de la liga, Bayern Munich, visita a Borussia Dortmund para el “der Klassiker” más tarde el sábado, cuando podría estirar su ventaja a 11 puntos con 10 jornadas por disputarse.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

