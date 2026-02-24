Wendell Carter Jr. anota el tiro decisivo en triunfo del Magic 110-109 ante Lakers

Compartir en:









Paolo Banchero, del Magic de Orlando, dispara entre Jake LaRavia y Deandre Ayton, de los Lakers de Los Ángeles, durante el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

LeBron James falló un intento de triple en suspensión en el último tiro de los Lakers, quienes terminaron 4-4 una decepcionante estadía en casa que abarcó el receso del Juego de Estrellas. Los Ángeles ha perdido cuatro de seis duelos y cayó al sexto puesto del Oeste, al no lograr repetidamente vencer a equipos con nivel de playoffs.

Desmond Bane anotó 22 puntos y Carter aportó 20 unidades y 12 rebotes para el Magic, que ha ganado seis de ocho compromisos en total tras llevarse tres de cuatro como visitante desde el regreso del receso.

Ese repunte —rematado por su cuarta victoria consecutiva sobre los Lakers— acercó al Magic a medio juego del sexto lugar en la Conferencia Este.

Orlando remontó un déficit temprano de dos dígitos para tomar una ventaja de cinco puntos con 5 1/2 minutos por jugar, pero Rui Hachimura encestó un triple para desempatar con 2:14 restantes por los Lakers. Bane clavó un triple para ponerse arriba con 34,6 segundos restantes, pero Luka Doncic encontró a James debajo del aro para una clavada que permitió recuperar la ventaja.

Después de que Carter anotó en el segundo rebote ofensivo del Magic en su última posesión, Doncic le hizo llegar tarde el balón a James, cuyo tiro desesperado no entró.

Doncic sumó 22 puntos y 15 asistencias, mientras que James y Deandre Ayton anotaron 21 cada uno por los Lakers. Austin Reaves consiguió los 18 puntos en la segunda mitad.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP