americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama sale del juego entre Spurs y Knickc por aparente lesión en la pierna izquierda

SAN ANTONIO (AP) — El pívot de San Antonio Victor Wembanyama abandonó el partido de revancha del miércoles por la noche contra los Knicks de Nueva York en el cuarto período tras sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda.

Victor Wembanyama (1), pívot de los Spurs de San Antonio, bloquea un tiro durante el partido de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)
Victor Wembanyama (1), pívot de los Spurs de San Antonio, bloquea un tiro durante el partido de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) AP

No hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión de Wembanyama.

Wembanyama saltó para recoger un rebote ofensivo sobre el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, con 10:32 restantes en el juego y perdió la posesión al aterrizar. Las repeticiones mostraron que no hubo contacto, pero su pie izquierdo se deslizó hacia adelante y su rodilla pareció hiperextenderse.

Wembanyama permaneció en la cancha mientras Nueva York pasaba al ataque. El alero de los Spurs, Kelly Olynyk, cometió una falta intencional para que los Spurs pudieran revisar a Wembanyama. Los escoltas de los Spurs, Stephon Castle y De’Aaron Fox, ayudaron a Wembanyama a levantarse antes de que se dirigiera cojeando directamente al vestuario sin ayuda.

El pívot de 2,23 metos de estatura lanzó enfáticamente sus manos hacia abajo a los fanáticos mientras corría por el túnel.

Los entrenadores, médicos y el gerente general de San Antonio, Brian Wright, siguieron a Wembanyama al vestuario.

Este es el primer encuentro entre los Spurs y los Knicks desde que Nueva York venció a San Antonio 124-113 el 16 de diciembre en la final de la Copa NBA.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter