americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama impulsa remontada temprana mientras Spurs superan problemas de viaje y vencen a Magic

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama tuvo 25 puntos, ocho rebotes y cinco bloqueos, y San Antonio venció 112-103 al Magic de Orlando el domingo por la noche en un partido que comenzó cinco horas tarde debido a los problemas de viaje de los Spurs.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, se alza para encestar mientras los jugadores del Magic de Orlando observan durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de febrero de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, se alza para encestar mientras los jugadores del Magic de Orlando observan durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de febrero de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Los Spurs estaban programados para salir de Charlotte después de una derrota 111-106 el sábado, pero tuvieron que quedarse durante la noche debido a la tormenta que dejó casi 30 centímetros de nieve. Luego, el equipo tuvo un problema mecánico en su vuelo.

Devin Vassell añadió 16 unidades para San Antonio. Dylan Harper tuvo 15 tantos, y De'Aaron Fox sumó 14 y diez asistencias.

Desmond Bane anotó 25 puntos para Orlando, y Paolo Banchero tuvo 19 y diez rebotes. Orlando había ganado dos seguidos.

El Magic habían estado en San Antonio desde el sábado después de una victoria en casa 130-120 sobre Toronto. Los Spurs no tuvieron tanta suerte.

El partido estaba programado para comenzar a las tres de la tarde, pero se retrasó a las seis de la tarde y luego a las ocho de la noche ya que los Spurs regresaron a casa casi 24 horas más tarde de lo planeado.

El inicio retrasado no obstaculizó a los Spurs, ya que acertaron sus primeros tres tiros y siete de sus primeros ocho, construyendo una ventaja de dos dígitos en cinco minutos. Wembanyama acertó sus dos primeros intentos, abriéndose paso ante Wendell Carter Jr. en la pintura para una bandeja con efecto y una clavada con ambas manos.

Wembanyama fue autorizado para jugar media hora antes del inicio después de estar en duda debido a una molestia en la pantorrilla izquierda.

El guardia de San Antonio, Stephon Castle, se perdió el partido por una tensión en el aductor izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Destacados del día

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

El tanquero Emilia regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter