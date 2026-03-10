americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama impulsa la victoria 125-116 de los Spurs ante Celtics en un duelo físico

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 39 puntos y capturó 11 rebotes, y los Spurs de San Antonio vencieron el martes 125-116 a Boston para barrer una polémica serie de dos partidos de temporada contra los Celtics.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama celebra la victoria ante los Celtics de Boston el martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama celebra la victoria ante los Celtics de Boston el martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

De'Aaron Fox sumó 25 unidadesy Stephon Castle agregó 18 en la quinta victoria consecutiva de San Antonio.

Derrick White anotó 34 puntos para liderar a Boston, que había ganado dos seguidos. Jayson Tatum aportó 24 tantos en su tercer partido desde que regresó de una rotura del tendón de Aquiles derecho sufrida el 12 de mayo.

Fue un duelo físico y áspero entre los segundos lugares de sus conferencias.

El All-Star de Boston Jaylen Brown fue expulsado después de enfurecerse cuando no se sancionó falta tras perder el balón por la línea de fondo con 3:42 restantes en la primera mitad.

Brown tuvo que ser contenido por sus compañeros después de que el árbitro Tyler Ford le señalara la primera falta técnica. Segundos después, el árbitro Suyash Mehta le marcó una segunda técnica, lo que derivó en una expulsión automática.

Wembanyama también se marchó al vestuario visiblemente molesto tras una jugada sin sanción en la primera mitad, pero en su caso fue por lesión tras ser golpeado primero en la nariz por Sam Hauser antes de recibir un impacto en el ojo y la frente con la parte posterior del antebrazo de Hauser.

Wembanyama fue al vestuario y regresó al banquillo de los Spurs hasta el final del primer cuarto.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter