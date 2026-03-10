Wembanyama impulsa la victoria 125-116 de los Spurs ante Celtics en un duelo físico

Compartir en:









El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama celebra la victoria ante los Celtics de Boston el martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

De'Aaron Fox sumó 25 unidadesy Stephon Castle agregó 18 en la quinta victoria consecutiva de San Antonio.

Derrick White anotó 34 puntos para liderar a Boston, que había ganado dos seguidos. Jayson Tatum aportó 24 tantos en su tercer partido desde que regresó de una rotura del tendón de Aquiles derecho sufrida el 12 de mayo.

Fue un duelo físico y áspero entre los segundos lugares de sus conferencias.

El All-Star de Boston Jaylen Brown fue expulsado después de enfurecerse cuando no se sancionó falta tras perder el balón por la línea de fondo con 3:42 restantes en la primera mitad.

Brown tuvo que ser contenido por sus compañeros después de que el árbitro Tyler Ford le señalara la primera falta técnica. Segundos después, el árbitro Suyash Mehta le marcó una segunda técnica, lo que derivó en una expulsión automática.

Wembanyama también se marchó al vestuario visiblemente molesto tras una jugada sin sanción en la primera mitad, pero en su caso fue por lesión tras ser golpeado primero en la nariz por Sam Hauser antes de recibir un impacto en el ojo y la frente con la parte posterior del antebrazo de Hauser.

Wembanyama fue al vestuario y regresó al banquillo de los Spurs hasta el final del primer cuarto. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP