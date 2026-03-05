americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama anota 38 puntos y captura 16 rebotes en triunfo de Spurs 121-106 ante Pistons

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 38 puntos, capturó 16 rebotes y registró cinco tapones, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron abajo en el marcador al completar una barrida sobre Detroit, al vencer la noche del jueves por 121-106 a los Pistons.

Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, reacciona a una anotación contra los Pistons de Detroit durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), alero de los Spurs de San Antonio, reacciona a una anotación contra los Pistons de Detroit durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en San Antonio, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

De'Aaron Fox sumó 29 puntos, y Stephon Castle aportó 11 puntos y 12 asistencias en el primer partido de San Antonio en casa tras un viaje de casi un mes.

Cade Cunningham consiguió 26 puntos e Isaiah Stewart añadió 18 en la segunda derrota consecutiva de Detroit. Los Pistons, que cerraron su gira con marca de 1-2, se mantuvieron en la cima de la Conferencia Este con 45-16.

Un posible duelo de Finales de la NBA derivó en otra victoria por doble dígito para los Spurs, que atraviesan un gran momento.

San Antonio ha ganado 13 de 14 partidos, incluida una victoria 114-103 sobre los Pistons el 23 de febrero en Detroit, y se mantiene segundo en el Oeste con 45-17.

Detroit perdió a Ausur Thompson a los dos minutos de iniciado el partido, cuando se torció el tobillo derecho.

San Antonio acertó 13 de 37 en triples para un 35%.

Wembanyama encestó 4 de 10 triples mientras jugaba ante 30 compatriotas suyos que viajaron desde Francia para asistir a la estadía de seis partidos en casa de San Antonio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter