americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wembanyama anota 33 puntos en victoria 123-110 sobre Jazz tras ser elegido titular del All-Star

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama logró su mejor marca de la temporada con siete triples y terminó con 33 puntos y diez rebotes horas después de ser nombrado titular del Juego de Estrellas por primera vez, mientras los Spurs de San Antonio vencieron 123-110 al Jazz de Utah el lunes.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, observa un tiro de larga distancia a un costado de Jusuf Nurkic (30), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 19 de enero de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, observa un tiro de larga distancia a un costado de Jusuf Nurkic (30), del Jazz de Utah, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 19 de enero de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Wembanyama, nombrado para su segundo equipo All-Star y el octavo jugador de San Antonio en ser titular, acertó siete de 12 desde la distancia de tres puntos y se quedó a uno de su mejor marca personal, establecida el 13 de noviembre de 2024, contra Washington.

Los Spurs tuvieron a siete jugadores anotando en cifras de doble dígito en su tercera victoria consecutiva y la quinta en siete juegos.

El trío de la línea de fondo compuesto por Stephon Castle (18 puntos), Dylan Harper (15) y De'Aaron Fox (14) sumó 47 unidades para San Antonio.

Keyonte George anotó 30 puntos y Jusuf Nurkic añadió 20 para Utah.

El Jazz rompió la racha de ocho victorias consecutivas de los Spurs en el encuentro anterior entre ambos equipos el 27 de diciembre. San Antonio y Wembanyama se aseguraron de que no se repitiera el resultado.

Wembanyama acertó tres de cuatro en triples anotando 13 puntos en el primer cuarto y tenía 21 puntos al descanso.

Los Spurs superaron a Utah 35-23 en el tercer cuarto y convirtieron una ventaja de cuatro al medio tiempo en su 17ma victoria por cifras dobles.

Wembanyama promedió 31,3 puntos durante una barrida de tres juegos en casa de San Antonio.

Utah ha perdido cuatro seguidos y cerró su gira 1-4.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter