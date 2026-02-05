americateve

Wembanyama anota 29 puntos y Spurs vencen a Mavs pese a otra noche estupenda de Flagg

DALLAS (AP) — Victor Wembanyama anotó 29 puntos y capturó 11 rebotes por los Spurs de San Antonio, quienes se sobrepusieron al cuarto duelo consecutivo del novato Cooper Flagg con 30 puntos y derrotaron el jueves 135-123 a los Mavericks de Dallas.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, realiza una clavada en el encuentro ante los Mavericks de Dallas, el jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Gareth Patterson) AP

Flagg anotó 32 puntos para extender su récord de la NBA, de más encuentros consecutivos con al menos 30 puntos por un adolescente. El joven de 19 años se unió a Michael Jordan, Bernard King, Allen Iverson y Jalen Green como los únicos novatos en anotar al menos 30 unidades en cuatro coompromisos consecutivos desde la fusión NBA-ABA en 1976-77.

Dallas perdió los cuatro encuentros y está en una racha de seis derrotas consecutivas, su más larga de la temporada.

Harrison Barnes fue otro de los siete jugadores de San Antonio en cifras de dos dígitos, al conseguir 19 puntos, y De'Aaron Fox anotó 17 mientras superaba una noche de mala puntería con dos triples decisivos en el último cuarto. El segundo llegó en la sexta asistencia de Wembanyama y les dio a los Spurs una ventaja de 131-123 con 1:24 minutos por jugar.

Stephon Castle acumuló 18 puntos y siete rebotes, el último de ellos en su enfática volcada de seguimiento para los puntos finales.

Naji Marshall igualó a Flagg con 32 puntos por Dallas, y Daniel Gafford añadió 16 puntos y diez rebotes unas pocas horas después de que pasó la fecha límite de canjes sin que el pívot fuera traspasado, a pesar de ser objeto de especulaciones en ese sentido.

