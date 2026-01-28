americateve

Wembanyama anota 28 puntos y conduce a Spurs a triunfo sobre Rockets, 111-99

HOUSTON (AP) — Victor Wembanyama registró 28 puntos, 16 rebotes y cinco tapas para ayudar a que los Spurs de San Antonio derrotaran el miércoles 111-99 a los Rockets de Houston.

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, gana un salto entre dos ante Amen Thompson, base de los Rockets de Houston, en el partido del miércoles 28 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
Los Spurs estaban 16 puntos abajo y no tomaron la delantera sino hasta finales del tercer cuarto. Wembanyama anotó nueve puntos, incluidos cinco tiros libres, para impulsar una racha de 11-0 al inicio del cuarto periodo, que puso a los Spurs arriba por 95-86 con menos de ocho minutos por jugar.

Un par de tiros libres de Alperen Sengun acercó a los Rockets a cinco puntos antes de que San Antonio utilizara una racha de 10-4, con seis unidades de Dylan Harper, para poner el marcador 107-96 con aproximadamente dos minutos y medio por disputar.

El gran partido de Wembanyama llega después de que acertó apenas cinco de 21 disparos para 14 puntos la semana pasada, en una derrota ante Houston.

La victoria les da a los Spurs una ventaja de 2-1 en la serie de la temporada. El último duelo está programado para el 8 de marzo en San Antonio.

Amen Thompson consiguió 25 puntos y Kevin Durant agregó 24 por los Rockets. Sengun contabilizó 18 puntos con diez rebotes y siete asistencias.

Los Spurs acertaron un 53.7% de sus tiros para ayudarse a remontar en una noche en la que los Rockets atinaron apenas un 39,4%. Thompson hizo sólo 11 de 23 tiros y Sengun encestó 7 de 20.

