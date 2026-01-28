Wembanyama anota 28 puntos y conduce a Spurs a triunfo sobre Rockets, 111-99

Los Spurs estaban 16 puntos abajo y no tomaron la delantera sino hasta finales del tercer cuarto. Wembanyama anotó nueve puntos, incluidos cinco tiros libres, para impulsar una racha de 11-0 al inicio del cuarto periodo, que puso a los Spurs arriba por 95-86 con menos de ocho minutos por jugar.
Un par de tiros libres de Alperen Sengun acercó a los Rockets a cinco puntos antes de que San Antonio utilizara una racha de 10-4, con seis unidades de Dylan Harper, para poner el marcador 107-96 con aproximadamente dos minutos y medio por disputar.
El gran partido de Wembanyama llega después de que acertó apenas cinco de 21 disparos para 14 puntos la semana pasada, en una derrota ante Houston.
La victoria les da a los Spurs una ventaja de 2-1 en la serie de la temporada. El último duelo está programado para el 8 de marzo en San Antonio.
Amen Thompson consiguió 25 puntos y Kevin Durant agregó 24 por los Rockets. Sengun contabilizó 18 puntos con diez rebotes y siete asistencias.
Los Spurs acertaron un 53.7% de sus tiros para ayudarse a remontar en una noche en la que los Rockets atinaron apenas un 39,4%. Thompson hizo sólo 11 de 23 tiros y Sengun encestó 7 de 20.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP