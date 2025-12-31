americateve

Watson anota 24 puntos y los Nuggets vencen 106-103 a los Raptors sin el lesionado Jokic

TORONTO (AP) — Peyton Watson anotó 24 puntos, Jamal Murray tuvo 21 y los Nuggets de Denver ganaron su primer partido sin el pívot lesionado Nikola Jokic, venciendo 106-103 a los Raptors de Toronto la noche del miércoles.

Denver llegó con un récord de 13-23 en las últimas cinco temporadas cuando Jokic no estaba en la alineación, pero se mantuvo firme al final para poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Los Raptors pensaron que habían enviado el juego a tiempo extra cuando Brandon Ingram encestó un triple al sonar la bocina, pero la canasta fue anulada tras la revisión de video. La oportunidad tardía de Toronto llegó después de que Bruce Brown de Denver fallara un par de tiros libres con seis segundos restantes.

Jokic, el pívot estrella de los Nuggets y tres veces Jugador Más Valioso, salió tarde en la primera mitad de la derrota del lunes en Miami debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda. Será reevaluado en cuatro semanas.

Los Nuggets ya estaban sin los titulares Aaron Gordon, Christian Braun y Cam Johnson.

Los problemas de lesiones de Denver empeoraron cuando el pívot suplente Jonas Valanciunas salió cojeando debido a una distensión en la pantorrilla derecha con 4:03 por jugar en el tercer cuarto. Valanciunas terminó con 17 puntos y nueve rebotes en 23 minutos contra su antiguo equipo.

DaRon Holmes anotó 11 tantos y Jalen Pickett tuvo diez mientras Denver ganó su quinto encuentro consecutivo con Toronto.

Ingram terminó con 30 puntos para Toronto, fallando dos de siete intentos desde larga distancia. Immanuel Quickley anotó 22 unidades y Scottie Barnes tuvo 20 tantos, 14 rebotes y diez asistencias para su octavo triple-doble en su carrera y el segundo en tres juegos.

RJ Barrett anotó 17 puntos para Toronto, pero también falló un intento de triple tardío que habría empatado el marcador.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

