Watney, 1er jugador de PGA en dar positivo de COVID-19

El jugador no respondió a una llamada telefónica de The Associated Press.

Watney jugó la primer ronda del torneo, junto a Vaughn Taylor y Luke List. No pasó el corte la semana pasada en el Charles Schwab Challenge, realizado en el club Colonial de Fort Worth, Texas.

Viajó por su cuenta a Carolina del Sur y se sometió a una prueba de coronavirus a su llegada a Harbour Town. Ese análisis dio negativo.

Antes de llegar al campo para su segunda ronda, dijo que tenía algunos síntomas de COVID-19. Se le realizó una nueva prueba, que esta vez arrojó un resultado positivo.

Ninguno de los 487 análisis realizados en Colonial había detectado infecciones por coronavirus en la Gira. Tampoco había ocurrido entre los 98 jugadores sometidos a pruebas antes de tomar el avión fletado a Hilton Head ni en las 369 pruebas que se efectuaron para las personas que llegaron por su propia cuenta.

Jugadores, caddies y personal esencial están obligados a someterse a pruebas.

“Por la salud y bienestar de todas las personas relacionadas con el torneo y de la comunidad, la Gira ha comenzado a implementar su plan de consulta con expertos médicos, incluido el trabajo con quienes podrían haber tenido contacto cercano con Nick”, informó la PGA en un comunicado.

La Gira indicó que no emitirá más comentarios. Tiene previsto realizar otro torneo la semana próxima en Cromwell, Connecticut, donde los organizadores del Travelers Championship realizarán pruebas a todas las personas que estén en el club, incluyendo a voluntarios y trabajadores de los medios de comunicación.

Esa medida se tomó por decisión de los organizadores del certamen. La Gira de la PGA ha tratado de crear una especie de burbuja para aislar a su gente en los torneos, definiendo los hoteles en que pueden hospedarse los jugadores e instando a guardar la debida distancia entre la gente.

Pero algunos jugadores han alquilado viviendas, y no hay una regulación sobre salir a comer a algún restaurante.