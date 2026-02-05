Warriors remontan déficit de 14 puntos en el último cuarto y vencen a Suns por 101-97

Compartir en:









El brasileño Gui Santos, de los Warriors de Golden State, encesta frente a Jordan Goodwin y Royce O'Neale (00) durante el duelo del jueves 5 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los Suns tuvieron la oportunidad de adelantarse en los últimos segundos, pero Dillon Brooks falló un triple. Gary Payton II de Golden State consiguió el rebote antes de que Moses Moody asistiera a De'Anthony Melton para una bandeja cuando el tiempo expiraba.

Phoenix tomó una ventaja de 82-76 en el cuarto periodo después de mantener a Golden State en 17 puntos en el tercero. Los Suns ampliaron la ventaja a 90-76 en menos de dos minutos del cuarto luego de que Collin Gillespie encestó triples en posesiones ofensivas seguidas.

Pero los Warriors no habían terminado. Recortaron metódicamente la ventaja antes de que Melton hiciera una bandeja para empatar el encuentro a 97 con 55,8 segundos restantes.

Santos hizo una bandeja en un contraataque con 28,7 segundos restantes para poner a Golden State arriba por 99-97.

Brooks lideró a los Suns con 24 puntos. Grayson Allen añadió 21. Phoenix sólo logró seis canastas en el cuarto periodo, al conseguir apenas 15 puntos.

