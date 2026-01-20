Warriors: Jimmy Butler se rompió ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según fuente AP

Jimmy Butler III de los Warriors de Golden State, es auxiliado para levantarse por sus compañeros de equipo durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, ante el Heat de Miami, el lunes 19 de enero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Warriors aún no han divulgado públicamente los resultados de un examen de resonancia magnética y no planeaban hacerlo hasta más tarde el martes. ESPN y The Athletic informaron anteriormente el mismo diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura cuando cayó de manera brusca y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta. Después de la jugada, Butler pidió dos tiros libres, una señal positiva para el entrenador Steve Kerr de que su ánimo estaba bien.

“Todos estamos realmente preocupados, pero sabremos más después de la resonancia magnética”, dijo Kerr, mucho antes de que se conocieran los resultados. “Todos están abatidos por la lesión, esperando escuchar las noticias”.

Las noticias no fueron buenas, y ahora Golden State —con aproximadamente dos semanas hasta la fecha límite de cambios— tendrá que tomar decisiones sobre cómo enfrentar el resto de la temporada sin Butler.

La rodilla de Butler se dobló al aterrizar. Hizo una mueca y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla.

“Es algo que no habías visto antes, usualmente esperas que se levante e incluso si no puede terminar el juego, simplemente salga de la línea lateral", dijo su compañero Stephen Curry. “Nada más le dije que se tomara su tiempo y averiguara qué necesitaba en ese momento. Es algo gracioso que todavía estaba haciendo bromas mientras estaba en el suelo, al más puro estilo de Jimmy”.

“Siempre va a pasar un buen rato sin importar la situación”, agregó. “Me encanta esa perspectiva y esa parte de su personalidad, incluso en el peor de los momentos sigue pasándola bien. Estaba tratando de llegar a la línea de tiros libres, dijo que eran dos tiros”.

En poco menos de 21 minutos, Butler anotó 17 puntos con seis de 11 en tiros, cuatro asistencias y tres rebotes. Es el segundo máximo anotador de Golden State detrás de Curry, promediando 20,1 puntos, 5,6 rebotes y 4,9 asistencias al comenzar la semana.

“Es un jugador alfa", dijo Kerr. "Tiene esa presencia, pero también tiene ese juego donde podemos jugar a través de él posesión tras posesión. Así que, asumiendo que estaremos sin él por un tiempo, lo vamos a extrañar, tenemos muchos jugadores que pueden jugar y estamos mostrando nuestra profundidad ahora mismo”.

El redactor Tim Reynolds contribuyó a este despacho.

