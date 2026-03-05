americateve

Warriors, con bajas, superan 115-113 a Rockets en un emocionante tiempo extra

HOUSTON (AP) — Brandon Podziemski anotó 26 puntos, De'Anthony Melton sumó 23 y los Warriors de Golden State, mermados por las bajas, resistieron para vencer en tiempo extra la noche del jueves por 115-113 a los Rockets de Houston.

Kevin Durant (7), alero de los Rockets de Houston, dribla mientras Draymond Green, alero de los Warriors de Golden State, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 5 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Eric Christian Smith)
Kevin Durant (7), alero de los Rockets de Houston, dribla mientras Draymond Green, alero de los Warriors de Golden State, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 5 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Eric Christian Smith) AP

Los Warriors ganaban por tres con unos 30 segundos por jugarse en el tiempo extra cuando Kevin Durant recibió una falta en un intento de triple y encestó los dos primeros tiros antes de fallar el tercero. Golden State capturó el rebote y Melton convirtió una bandeja tras palmeo con 5,3 segundos restantes para ampliar la ventaja a 115-112.

Después, Durant encestó 1 de 2 tiros libres y una falta de los Rockets permitió que Golden State aguantara para llevarse la victoria.

Al Horford añadió 17 puntos para los Warriors, mientras Stephen Curry se perdió su 12º partido consecutivo por una lesión de rodilla. Los Warriors han indicado que se espera que sea reevaluado alrededor del martes.

Reed Sheppard lideró a Houston con 30 puntos, incluidos seis triples, y Durant agregó 23.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

