Warner Bros rechaza oferta de Paramount y pide a accionistas apoyar propuesta de Netflix

NUEVA YORK (AP) — Warner Bros. nuevamente rechazó la última oferta de adquisición de Paramount y les dijo a los accionistas el miércoles que se mantuvieran con la oferta rival de Netflix.

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong)
La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, y hace solo unas semanas instó a los accionistas a apoyar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72.000 millones de dólares. Mientras tanto, Paramount ha hecho esfuerzos para mejorar su oferta hostil de 77.900 millones de dólares por toda la compañía.

Warner Bros. Discovery afirmó el miércoles que su junta determinó que la oferta de Paramount no está en los mejores intereses de la empresa ni de sus accionistas y no cumple con los criterios de ser una propuesta superior. Recomienda a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

