americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Warner Bros reanuda conversaciones con Paramount tras recibir una exención de Netflix

NUEVA YORK (AP) — Warner Bros. reanudará las conversaciones de adquisición con Paramount Skydance después de recibir de su postor preferente, Netflix, una exención de siete días para hacerlo.

La torre de agua de Warner Bros. en Burbank, California, el 5 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong)
La torre de agua de Warner Bros. en Burbank, California, el 5 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong) AP

Warner Bros. informó en una presentación regulatoria el martes que la exención le permitirá discutir “deficiencias” no resueltas en las ofertas anteriores de Paramount.

Warner Bros. Discovery ahora tiene hasta el lunes para negociar una posible transacción con Paramount Skydance.

“Si bien confiamos en que nuestra transacción ofrece un valor y una certeza superiores, reconocemos la distracción continua para los accionistas de WBD y para la industria del entretenimiento en general causada por las maniobras de PSKY”, declaró Netflix en un comunicado.

"Por lo tanto, concedimos a WBD una exención limitada de siete días en virtud de nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con PSKY y resolver este asunto de manera plena y definitiva”.

Warner Bros. indicó el martes que su junta directiva aún recomienda por unanimidad que los accionistas voten a favor de la compra por parte de Netflix.

La dirección de Warner ha respaldado de forma constante la oferta de Netflix. En diciembre, Netflix acordó comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72.000 millones de dólares —ahora en una transacción totalmente en efectivo que, según han dicho las compañías, acelerará el camino hacia una votación de los accionistas para abril. Incluida la deuda, el valor empresarial del acuerdo es de unos 83.000 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción.

A diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la empresa de Warner —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas con una oferta totalmente en efectivo de 77.900 millones de dólares en diciembre.

Warner Bros. tiene programada una reunión especial para el viernes 20 de marzo. Las acciones de la compañía subieron más de un 2% antes de la apertura del mercado el martes.

Las acciones de Paramount Skydance subieron casi un 3%, mientras que las de Netflix avanzaron ligeramente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter