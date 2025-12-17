americateve

Warner Bros pide a sus inversionistas que rechacen la oferta de adquisición de Paramount Skydance

NUEVA YORK (AP) — Warner Bros. ha recomendado a los accionistas que rechacen una oferta de adquisición de Paramount Skydance, afirmando que una oferta rival de Netflix será mejor para los clientes.

ARCHIVO - El director general de Skydance Media David Ellison asiste al estreno de Fountain of Youth en el Museo Estadounidense de Historia Natural, el 19 de mayo de 2025 en Nueva York. (Foto by Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
“Creemos firmemente que la unión de Netflix y Warner Bros. ofrecerá a los consumidores más opciones y valor, permitirá a la comunidad creativa llegar a más público con nuestra distribución combinada y alimentará nuestro crecimiento a largo plazo. Hicimos este acuerdo porque su amplio portafolio de franquicias icónicas, su extensa biblioteca y sus fuertes capacidades de estudio complementarán, no duplicarán, nuestro negocio existente”, indicó Warner Bros. el miércoles en un comunicado.

Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechacen el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros.

La oferta de Paramount no está completamente descartada. Aunque la carta del miércoles a los accionistas significa que la oferta de Paramount no es la preferida por la junta de Warner Bros., los accionistas aún pueden decidir ofrecer sus acciones a favor de la oferta de Paramount por toda la compañía, incluyendo las gigantes de la televisión por cable CNN y Discovery.

A diferencia de la oferta de Paramount, la propuesta de Netflix no incluye la compra de las operaciones de cable de Warner Bros. Una adquisición por parte de Netflix, si es aprobada por los reguladores y accionistas, se cerrará sólo después de que Warner complete la separación previamente anunciada de sus operaciones de cable.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

