Wardley busca "momento cumbre" por cinturón de OMB ante Dubois

Wardley (20-0-1, 19 nocauts) defenderá el título mundial ante Dubois (22-3, 21 nocauts) el 9 de mayo en una pelea entre británicos en Manchester.

Será su primera defensa del cinturón desde que Usyk lo dejó vacante en noviembre.

Wardley sorprendió al noquear a Joseph Parker en el 11mo asalto en octubre en Londres, pero Usyk no quiso hacer una defensa obligatoria ante Wardley. Dejó vacante el cinturón de la OMB, con lo que puso fin a su segundo reinado como campeón indiscutido de peso pesado con cuatro cinturones. Usyk conserva los cinturones de la AMB, el CMB y la FIB.

Wardley se enteró de que era campeón mundial en una llamada telefónica de su mánager, Michael Ofo. No fue la manera en que quería ganar el cinturón, y busca el reconocimiento tradicional al vencer a Dubois, quien mantuvo el cinturón de la FIB hasta que Usyk lo noqueó por segunda vez el pasado julio.

“Sí se siente como si me hubieran robado mi momento de coronación. Probablemente esa sea la mayor queja de todo esto para mí. Lo más irritante fue: ¿por qué (Usyk) no lo hizo antes (de la pelea con Parker)?", señaló Wardley.

“He pasado años viendo a gente ganar títulos mundiales y es en el ring, con los vítores y la multitud. Levantas el cinturón y escuchas: ‘Y el nuevo’, y todo eso. Y tú simplemente lo recibes al final de una llamada telefónica", añadió.

“Eso no le quita nada en absoluto porque, no me malinterpreten, es un logro enorme", sostuvo. "Sigo estando extremadamente orgulloso, pero sigue siendo una forma rara de, digamos, recibir un título mundial o luego coronarte y llamarte campeón del mundo; pero ganar esta pelea me dará ese momento. Quiero poder ganarlo en el ring, quiero poder escucharlo. Siento que me lo negaron un poco la primera vez”.

Wardley también reveló esta semana que devolvió su cinturón de la OMB porque estaba grabado con ‘White Rhino’, el apodo del también peso pesado británico Dave Allen.

Wardley no se ofendió.

“Sí, se disculparon”, comentó. “Error humano. Solo da para una pequeña risa. Nadie salió lastimado. Está bien”.

