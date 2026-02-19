Walmart logra otro trimestre de ventas impresionantes, pero ofrece un pronóstico moderado

Una persona entra en una tienda Walmart el jueves 16 de octubre de 2025 en Englewood, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo) AP

La perspectiva de la empresa con sede en Bentonville, Arkansas, sin embargo, insinuó el jueves un entorno económico volátil por delante.

Walmart reportó ganancias del cuarto trimestre de 4.240 millones de dólares, o 53 centavos por acción, para el trimestre que terminó el 31 de enero. Los resultados ajustados por acción fueron de 74 centavos, un centavo por encima de lo que esperaba Wall Street, según FactSet.

El año pasado, la empresa reportó una utilidad neta de 5.250 millones de dólares, o 65 centavos por acción.

Las ventas aumentaron 5,6% a 190.700 millones de dólares desde 180.600 millones de dólares, también superando ligeramente las expectativas.

Las ventas comparables en las tiendas Walmart, incluidas las ventas en línea, subieron 4,6% tras un aumento de 4,5% en el trimestre anterior. Las ventas fueron en general más fuertes, en particular las de comestibles, que han sido un enorme generador de tráfico para Walmart, indicó la empresa. También citó a la moda como un punto destacado.

Walmart señaló además que los envíos más rápidos ayudaron a las ventas, y que las entregas aceleradas en menos de tres horas representaron 35% de los pedidos desde las tiendas.

El sector del e-commerce en Estados Unidos aumentó 27% durante el trimestre, y representó 23% de las ventas totales. Las ventas mundiales de comercio electrónico subieron 24%.

Es la primera vez en más de una década que el gigante minorista reporta ganancias trimestrales con un nuevo director general.

John Furner, de 51 años, quien encabezaba las operaciones de la empresa en Estados Unidos, sustituyó a Doug McMillon este mes. McMillon había convertido al mayor minorista de Estados Unidos en un gigante impulsado por la tecnología y lideró una era de sólido crecimiento de ventas tras ser nombrado CEO de Walmart en 2014.

Las acciones de Walmart subieron más de 25% desde su último informe de resultados trimestrales y, a principios de este mes, se convirtió en la primera empresa no tecnológica en alcanzar una valoración de más de 1 billón de dólares.

Lo ha logrado mientras muchos estadounidenses consideran cuidadosamente en qué gastan su dinero debido a la inflación, y el desempeño de la empresa se considera un barómetro del gasto del consumidor dada su enorme base de clientes. Más de 150 millones de clientes están en su sitio web o en sus tiendas cada semana, según Walmart.

Aunque la inflación se ha moderado, los precios al consumidor se han disparado 25% en los últimos cinco años. Muchos economistas esperan que más empresas comiencen a trasladar a sus clientes, en los próximos meses, los mayores costos derivados de aranceles más altos en Estados Unidos.

La promesa de Walmart de precios más bajos, mejor mercancía y entregas más rápidas ha ampliado su base para incluir a compradores con mayores ingresos en ese entorno, y las mayores ganancias de participación de mercado provinieron de hogares con ingresos anuales superiores a 100.000 dólares.

Furner les dijo a los analistas en la llamada de resultados que los compradores, en general, siguen siendo resilientes, pero que los clientes con ingresos del hogar por debajo de 50.000 dólares continúan bajo presión financiera.

“Seguimos viendo que (sus) billeteras están ajustadas y, en algunos casos, la gente está administrando el gasto de cheque en cheque”, dijo Furner. “Dicho esto, incluso estos hogares están enfatizando la conveniencia casi tanto como el precio”.

Walmart ha gestionado el incremento de costos derivados de los aranceles del presidente Donald Trump al cambiar lo que ofrece en los estantes de las tiendas, mientras absorbe parte de esos costos adicionales.

El director financiero de Walmart, John David Rainey, les comentó a los inversionistas que, en el trimestre más reciente, el precio promedio de artículos idénticos en el minorista subió un poco por encima de 1%, mientras los precios de los alimentos aumentaron un poco menos que eso, y la inflación de la mercancía general subió más de 1%. Esa tendencia de precios en Walmart debería continuar este año, sostuvo.

Walmart indicó que, para el trimestre actual, espera que las ventas aumenten entre 3,5% y 4,5% y que las ganancias por acción se ubiquen en un rango de 63 a 65 centavos de dólar por acción. Para el año, espera que las ventas alcancen 706.400 millones de dólares y que las ganancias por acción sean de 2,64 dólares.

Eso es un poco más moderado de lo que Wall Street había estado proyectando. Los analistas consultados por FactSet esperaban ganancias por acción de 68 centavos por acción en el primer trimestre. Para el año, han estado proyectando ganancias de 2,64 dólares por acción sobre ventas de 712.600 millones de dólares.

Rainey señaló que Walmart quería ser cautelosa con su perspectiva al inicio del año, dado un entorno económico incierto, y citó un sentimiento del consumidor apagado y una desaceleración del crecimiento de la contratación. Esa cautela no es diferente de la postura que ha adoptado en años anteriores, agregó.

“Dado que somos tan grandes y estamos tan vinculados a la salud del consumidor y a la economía, queremos mantener la máxima flexibilidad y no adelantarnos a nosotros mismos en este punto del año”, indicó Rainey.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP