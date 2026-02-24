Wallace iguala su récord con 27 puntos; Thunder, el mejor de la NBA, vence a Raptors por 116-107

Compartir en:









Cason Wallace, del Thunder de Oklahoma City, forcejea por el balón con Sandro Mamukelashvili en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Alex Caruso anotó 16 puntos, Luguentz Dort sumó 15 e Isaiah Hartenstein finalizó con 11 por el Thunder, líder de la NBA, que consiguió su tercera victoria consecutiva en Toronto.

Oklahoma City tiene el mejor registro de la NBA como visitante, con 21-7.

El astro canadiense y actual Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, siguió fuera por el Thunder debido a una distensión abdominal. No viajó con el equipo en su única visita de temporada regular a Canadá.

En su lugar, Wallace firmó su segundo partido consecutivo de 20 puntos, además de seis asistencias y ocho rebotes.

Oklahoma City también jugó sin Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Jalen Williams (tirón en el isquiotibial derecho). Caruso regresó tras perderse la victoria del domingo en casa ante Cleveland por un esguince en el tobillo izquierdo.

RJ Barrett anotó 21 puntos, mientras que Immanuel Quickley y Ja’Kobe Walter aportaron 17 cada uno, pero los Raptors perdieron por primera vez en tres partidos.

