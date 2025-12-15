Wall Street se mantiene estable antes del informe del martes sobre el empleo

El corredor Anthony Confusione trabaja en el piso de la Bolsa de Valores, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew) AP

El S&P 500 bajó 10,90 puntos, o 0,2%, a 6.816,51, aunque la mayoría de las acciones en el índice subieron. El promedio industrial Dow Jones cayó 41,49 unidades, o 0,1%, a 48.416,56, y el compuesto Nasdaq descendió 137,76, o 0,6%, a 23.057,41.

Las acciones de la industria de la inteligencia artificial ayudaron a mantener los índices bajo control, pues tuvieron un desempeño mixto tras los movimientos preocupantes de la semana pasada.

Nvidia, la empresa de circuitos integrados que se ha convertido en el rostro del auge de la IA, sumó 0,7%. Fue una de las mayores fuerzas que empujaron al S&P 500 después de que cayó 4,1% la semana pasada.

Pero Oracle se hundió otro 2,7% tras su caída del 12,7% la semana pasada, la peor que ha tenido en más de siete años. Broadcom descendió 5,6%.

Las acciones de IA han mostrado inestabilidad debido a preocupaciones de que los miles de millones de dólares que fluyen hacia chips y centros de datos puedan no producir una ganancia lo suficientemente grande como para que valga la pena. Las dudas están causando grietas en la industria, cuyos ascensos previos fueron el principal impulsor del repunte del mercado de Estados Unidos a niveles récord.

Además de la IA, el enfoque principal en Wall Street esta semana estará en lo que digan varias actualizaciones importantes sobre la salud de la economía del país.

El martes se dará a conocer el informe de empleos de noviembre, y los economistas esperan que muestre que los empleadores agregaron 40.000 puestos de trabajo más de los que recortaron durante el mes. El jueves se publicará una actualización sobre la inflación, y los analistas prevén que muestre que los consumidores en Estados Unidos pagaron precios un 3,1% más altos en noviembre que un año antes.

El rendimiento del bono del Tesoro a diez años bajó de 4,19% a 4,18%.

Por otro lado, las acciones de iRobot se desplomaron casi 73%, a 1,18 dólares, después de que el fabricante de las aspiradoras Roomba indicara que sus accionistas probablemente enfrentarán una pérdida total después de que el fin de semana solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11. La compañía ha llegado a un acuerdo con su principal fabricante por contrato, Picea, para adquirirlo a través de un proceso supervisado por un tribunal federal de quiebras.

